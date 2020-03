Madagascar: Agenda culturel - No comment Bar

Tsiky se dévoile. Un an après le lancement de sa carrière, Tsiky Kely investira le "No Comment bar" ce soir.

Entre les clips et les titres en préparation, elle se dévoile au public avec un concert latino-reggae. Interprète, guitariste, auteure et compositeur, cette passionnée de musique dès son plus jeune âge a fait ses premiers pas en public dans des télé crochets en 2013. Si elle s'est fait surtout connaître avec la reprise de « Marinah » de Mad Max, la jeune femme a déjà trois singles à son actif. « Aza avelanao » sonne comme du reggae tandis que « Mifona » verse plutôt dans le latino. Récemment, elle a sorti un slow pop baptisé « Ts'isy ahasolo ». Tsiky compte apporter un nouveau souffle dans le milieu. A voir de près

"Bonara Be" "Ambiance Rotsaka" avec Din Rotsaka

Il est le maître de l'ambiance Rotsaka! Avec ses titres aux rythmes effrénés, Din Rotsaka fera danser les noctambules au "Bonara Be" 67ha, ce soir. Pour cet ambassadeur du « salegy motro», le répertoire tournera autour des « Safia » et « Maman'i Dolorès » pour le bonheur de ses inconditionnels. Une soirée de folie, doublée d'ambiance torride pointe déjà à l'horizon.

Glacier : Neuf chanteurs à l'affiche

Point de silence au Glacier ce soir. Neuf chanteurs se relaieront sur la petite scène. Les plus connues, Ange-Lah et Sylange "kilalaky". Il y aura également Saina, Sahala, Papouzy, Adrien, Nanah et Loïc. De quoi faire frémir les habitués des lieux. Entre le "kilalaky", le "mangaliba", le "banaiky" et tant d'autres styles, le cœur y sera, tout comme les déhanchés et les prouesses de ces dames en matière de danse. Une occasion de revoir les noctambules avides de rythme en enchaînement.

Tranovato Andafiavaratra : Gala évangélique avec Rojo ny Avo

IL y a deux ans, Rojo ny Avo s'est lancé dans la musique évangélique et depuis, il ne s'arrête plus. Demain après-midi, c'est au Tranovato Andafiavaratra que l'interprète de « Vita Sedra » donnera un concert. Bien connu dans le milieu pour ses multiples duos, comme « Ianao foana no hiraiko », « Mbola ao Jesoa », « Tsy nafoinao ho rendrika », il chantera ses propres morceaux. Musicalité et spiritualité y seront de mise.

Palais des sports : Njakatiana et Poopy au diapason

L'un comme l'autre sont de grosses pointures de la musique de variété malgache. A eux deux, Njakatiana et Poopy forment un duo apprécié par le grand public. Et ce rendez-vous de demain fait certainement partie des spectacles tant attendus. Un moment de détente salutaire entre les psychoses dues au coronavirus et la conjoncture actuelle est de mise.