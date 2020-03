Congo-Brazzaville: Senna Miangue - Le Congolais ne pourra pas connaître les joies d'une première sélection avec les Diables Rouges

Appelé à plusieurs reprises chez les Diablotins, le latéral gauche du Standard, Senna Miangue, vient tout juste de recevoir une convocation pour rejoindre le groupe des Diables rouges !

Il ne s'agit pas de ceux de Roberto Martinez mais bien de Valdo Candido, sélectionneur du Congo-Brazzaville. Miangue est convoqué pour le match qualificatif du 26 mars prochain face à Eswatini. Pour l'instant, Miangue se laisse le temps de la réflexion et n'a pas encore donné sa réponse.

Tout d'abord, le défenseur natif d'Anvers a été appelé par le Congo pour la première fois. Alors qu'il avait fait toutes ses classes de jeune avec la Belgique (41 matchs avec les Diablotins, entre les U15 et les U21), c'est avec d'autres Diables Rouges, ceux du Congo, qu'il pourrait entamer une carrière internationale. Deux matchs, dans le cadre des qualifications pour la CAN, sont prévus pour la fin du mois de mars : les 26 et 30 contre Eswatini. Mais malheureusement Senna Si Miangue ne pourra pas honorer sa première convocation. Pour cause de coronavirus, les 4ème et 5ème journées des éliminatoires de la CAN 2021 ont été reportées.