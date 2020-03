Sénégal: Babacar Sarr - Accusé de viol, le joueur sénégalais sort du silence

Babacar Sarr sort du silence. Cité dans une affaire de viol présumé et actuellement recherché par la Interpol, l'ancien joueur de Molde et de Bastia ne se reconnait pas dans ces accusations.

Depuis l'Arabie Saoudite où il se trouve actuellement, le milieu défensif sénégalais a donné sa version des faits, accusant la fille de le salir avec le soutien de la presse norvégienne.

« La réalité est que je suis sorti de la Norvège en étant libre. Une fille m'a accusé et on m'a laissé partir libre, cela veut dire que je ne suis pas coupable. Je suis innocent. Ils ont fait d'autres accusations derrière mon dos pour essayer de me salir avec le soutien de la presse norvégienne. Tout le monde sait comment ça se passe dans le milieu du football », a-t-il confié dans une interview accordée au journal L'Observateur avouant qu'il connait bien la fille en question.

« Je la connais très bien. Nous avions une bonne relation parce que c'était ma copine. Mais quand on laisse une fille pour partir, elle peut prendre ça très mal. C'est de la jalousie et elle essaie de me détruire avec l'appui de la presse norvégienne », ajoute Babacar Sarr.

D'après le joueur sénégalais, ce genre l'accusation dont il fait l'objet est souvent le fait de filles cherchant à soutirer de l'argent aux joueurs.

« Comme tout le monde le constate, la plupart des filles en Europe abusent. Tout le monde sait que ce sont ces filles qui courent derrière les footballeurs et non le contraire. Cela ne concerne pas toutes les filles, mais la plupart d'entre elles cherchent juste à te soutirer de l'argent ou à défaut te détruire », confie-t-il.

Babacar Sarr indique par ailleurs que les accusations de viol n'ont eu aucune répercussion sur son contrat avec le club saoudien du Damas FC.

« Non, Damas Fc n'a rien à voir avec ce problème. Ils s'en foutent de ce qui se passe ou des trucs du genre. Je ne joue plus depuis janvier parce que je me suis blessé. Je suis un joueur libre et je me soigne actuellement ».