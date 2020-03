Angola: Le président du MPLA admet revoir les prévisions économiques

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a admis vendredi la possibilité d'ajuster les prévisions économiques, en raison de la baisse du prix du pétrole, à la suite de la pandémie du Covid-19.

João Lourenço s'exprimait lors de la troisième session ordinaire du Comité central du MPLA, parti qui gouverne l'Angola.

"Nos prévisions doivent être repensées, révisées et adaptées à cette circonstance inattendue et défavorable, sans pour autant renoncer aux grands engagements envers les citoyens, le pays et les institutions financières internationales qui, certainement, nous aideront à relever ce défi", a-t-il indiqué.

Selon le président du MPLA, le prix du pétrole brut n'avait jamais connu une aussi forte baisse en si peu de temps qu'aujourd'hui.

Il a noté qu'en un peu plus de deux mois, l'économie mondiale avait été gravement touchée, les principales industries étaient profondément touchées et le nombre d'entreprises fermées temporairement ou fonctionnant bien en deçà des capacités installées.

"Toutes les économies du monde, grandes et petites, les producteurs de pétrole et les producteurs non pétroliers souffrent, et l'incertitude grandit dans un proche avenir", a noté le leader du MPLA.

Le Covid-19 a fait des milliers de morts dans différents pays, principalement en Asie, en Europe et en Amérique. L'Afrique est, pour l'instant, le continent le moins touché.

Selon le président du MPLA, en vue de préserver la santé publique et de réduire au maximum les risques de propagation de la pandémie, chaque pays doit faire sa part.

Il a fait savoir que l'Angola prenait des mesures préventives, qui se limitent au contrôle sanitaire épidémiologique des voyageurs entrant aux frontières nationales, avec une attention particulière des citoyens des pays à haut risque sur la base des critères définis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) .

Il a rappelé que, pour le moment, deux centres de quarantaine sont ouverts et qu'une campagne d'éducation est en cours, afin d'alerter le citoyen sur la nécessité d'adopter de nouveaux comportements et attitudes sociales pour éviter la possibilité de contracter le virus. Le pays crée les conditions techniques des tests Covid-19 Tout au long de son intervention, João Lourenço a confirmé que les conditions techniques ont été créées pour passer le test dans le pays, dont les résultats sont connus dans les 24 heures.

Il a appelé les entreprises, les agences gouvernementales, les établissements d'enseignement et d'autres institutions, qui ont un important mouvement quotidien de personnes entrant et sortant, à créer les conditions minimales d'hygiène des mains et à être les premiers à informer les autorités sanitaires des cas suspects qu'ils détectent.

"L'Angola n'a pas de cas positif confirmé, d'où la nécessité de travailler davantage sur la prévention (...), compte tenu du fait que la maladie n'a pas de remède ou de vaccin pour le moment", a-t-il ajouté.

Le leader du MPLA a exhorté les médias à jouer leur rôle informatif, mais surtout éducatif, en faisant parvenir au grand public des conseils et des instructions des autorités sanitaires du pays.

Aux utilisateurs des réseaux sociaux, il a conseillé l'utilisation responsable de cet important outil de communication, en s'abstenant de créer, reproduire ou diffuser des informations dont la source n'est pas les autorités compétentes. Production nationale Le chef de l'Exécutif a également exprimé la nécessité de travailler efficacement à la production nationale de produits d'exportation et à la diversification de l'économie.

Pour lui, le pays doit trouver de nouvelles sources de génération de devises.

«Le défi est grand, le moment est de travail et de lutte et non aux regrets. Puisse le débat public se dérouler dans cet esprit de lutte (... ) », a-t-il conclu.