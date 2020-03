Angola: Des accords améliorent la formation des enseignants

Luanda — Trois accords de coopération, dans le domaine de la formation des enseignants pour l'enseignement technico-professionnel, ont été paraphés, vendredi (13), à Luanda.

Les accords ont été signés par l'Institut Camões pour la coopération et la langue, par l'Université Agostinho Neto, par l'Université José Eduardo dos Santos et par l'Institut national de gestion des bourses (INAGBE).

Les protocoles visent à décerner des bourses à 430 étudiants de 11 cours, dans les domaines les plus divers de l'ingénierie, selon le coordinateur du projet de revitalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'Angola (RETFOP), Alexandre Rosa.

Financés par l'Union européenne, d'une valeur de 1 200 millions de kwanzas, ils seront distribués aux Instituts des sciences de l'enseignement supérieur (ISCED) de Luanda et Huambo, ainsi que pour le paiement des bourses.

Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança Sambo, qui a approuvé les accords, cette action montre l'engagement dans le développement du capital humain et la formation du personnel.

Le programme national de développement 2018/2022 recommande, entre autres actions, la formation et la gestion du personnel enseignant.

Le gouvernement prévoit de créer, d'ici 2022, au moins 17 nouveaux cours qui permettront la formation des enseignants, notamment dans l'enseignement supérieur, avec une nouvelle dynamique. Selon la gouvernante, il faut non seulement former les enseignants dans les domaines techniques, mais aussi faire en sorte que les étudiants créent leurs bases d'emploi. Avec ces actions, a-t-elle dit, le gouvernement répond à la volonté de renverser progressivement le cadre de l'offre de formation dans le pays, caractérisé par un excès de cours dans les domaines de l'administration et du droit, au détriment des domaines techniques très pertinents pour le développement le pays.