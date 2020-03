Sénégal: Krépin Diatta - Le Sénégalais, joueur le plus performant du championnat belge

Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 22 journées, Krépin Diatta fait fort avec le FC Bruges cette saison. Et les performances du milieu de terrain sénégalais ne passent pas inaperçues.

Selon un classement publié par l'Observatoire du football (CIES), Krépin Diatta est le joueur le plus performant du Championnat de Belgique.

Le classement, fait en collaboration avec Instat index, prend en compte la contribution du joueur au succès de l'équipe, l'importance de ses actions, le niveau de l'adversaire et le niveau du championnat dans lequel il joue. Il donne 303 points au Sénégalais qui devance son coéquipier Edouard Sobol (299 pts). La troisième place est occupée par Vadis Ofoe Odidja, joueur d'origine ghanéenne de la Gantoise.

Top @InStatFootball Index for 🇧🇪 @ProLeagueBE: Krépin #Diatta 🇸🇳 at the top👌 In Sadio Mané footsteps? Find out the Index for players from 35 competitions on the @CIES_Football website ➡️ https://t.co/qEvaWy4W1l pic.twitter.com/gqwJWZ4OJK

