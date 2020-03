Algérie: CAN 2019 - La belle histoire racontée par Hichem Boudaoui

Après une saison époustouflante à Paradou AC, Hichem Boudaoui a été retenu dans la liste des joueurs algériens pour la CAN 2019. Un véritable exploit de faire partie de ce groupe compte tenu des bons joueurs du pays évoluant à l'étranger.

Lors d'un entretien avec le site officiel de l'OGC Nice, Boudaoui est revenu sur sa convocation. Il a décrit les conditions dans lesquelles il a su qu'il faisait partie de l'effectif des Fennecs pour la grande messe continentale.

« Un jour j'étais chez moi, je dormais... Mon frère m'a réveillé et il m'a dit : » Félicitations, tu es sélectionné parmi les 24 joueurs qui disputeront la Coupe d'Afrique des Nations ! ». Ensuite je me suis rendormi car je ne réalisais pas. À mon réveil, j'ai regardé les réseaux sociaux et j'ai vu les messages de félicitations », a fait savoir le milieu de terrain.

Une première compétition internationale avec la sélection algérienne s'avère payante. Hichem Boudaoui, tout comme ces autres coéquipiers, a remporté la CAN 2019.

« Gagner la CAN, c'est bien ! Quand le match s'est terminé, c'était incroyable. On ne savait pas quoi faire. C'était une grande joie, d'autant plus que derrière nous il y avait un grand peuple, beaucoup de gens attendaient cette victoire », a-t-il fait savoir.