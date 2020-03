Algérie: Riyad Mahrez - L'Algérien sur le départ de Manchester City ?

Bien qu'il soit contractuellement lié à Manchester City jusqu'en juin 2023, Riyad Mahrez se poserait des questions concernant son avenir.

Arrivé en provenance de Leicester City en 2018, où il avait été élu meilleur joueur de Premier League en 2015-2016, saison au cours de laquelle les Foxes avaient remporté le titre de champion, Riyad Mahrez (29 ans) ne s'est jamais réellement imposé à Manchester City en tant que titulaire indiscutable.

Avec l'interruption des championnats un peu partout en Europe, bon nombre de grands clubs commencent déjà à songer à la saison à venir et les transferts qu'ils pourraient opérer. Du côté de Manchester City, et en raison de la suspension de deux ans en Ligue des Champions qui leur a été imposée par l'UEFA, on étudie plus les potentielles ventes que les possibles arrivées. Et à en croire le site Calciomercato, le joueur le plus à même à faire les frais de cette politique d'austérité c'est Riyad Mahrez.

L'international algérien a été contraint de partager son temps de jeu avec Bernardo Silva ou encore Leroy Sané. Cependant, le champion d'Afrique s'est montré décisif au cours de matchs charnières pour les Citizens, à l'instar de la saison passée lorsque les Skyblues étaient au coude à coude avec Liverpool dans la dernière ligne droite du championnat pour le titre de champion. Néanmoins, Riyad Mahrez serait susceptible de ne pas s'éterniser à Manchester City. Sa valeur marchande, estimée à 60M€ selon le site transfermarkt, fait que City est disposé à le vendre en cas d'offre intéressante.