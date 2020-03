Sénégal: Pèlerinage à la Mecque 2020 - Amadou Bâ suspend les opérations préparatoires

Suite à la demande du Royaume d'Arabie Saoudite, les opérations préparatoires liées à l'édition 2020 du pèlerinage à La Mecque sont actuellement suspendues au Sénégal. Ce, «jusqu'à ce que la trajectoire du covid-19 soit claire». Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Bâ en a fait l'annonce hier, vendredi 13 mars. La mesure entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19.

L 'opération d'enrôlement des pèlerins pour le Hajj 2020 est suspendue jusqu'à nouvel ordre à cause de la propagation de la pandémie covid-19. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Ba l'a fait savoir hier, vendredi 13 mars à l'occasion d'une rencontre avec l'Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Dakar. La décision fait suite à la suggestion du Royaume Arabie demandant de «bien vouloir surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation de l'édition 2020 du pèlerinage à La Mecque jusqu'à ce que la trajectoire du covid 19 soit claire». «Je saisis l'occasion par la présente rencontre pour demander à l'ensemble des voyagistes d'arrêter tout enrôlement de pèlerins, à ne prendre aucun paiement venant des pèlerins et à éviter d'effectuer toutes formes de dépenses relatives à l'édition 2020 du Hadj», a déclaré le Chef de la diplomatie sénégalaise. Mieux, dit le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, «je lance également un appel à tous nos compatriotes désireux d'effectuer le pèlerinage cette année afin qu'ils évitent pour le moment de payer leur argent dans des opérations ou des activités relatives au Hajj».

Selon Amadou Bâ, le gouvernement du Sénégal invite ainsi ces compatriotes «à attendre que le signal neuf soit donné au moment approprié et par voie officielle avant d'engager leurs deniers dans le cadre de cette édition 2020 du pèlerinage». Il faut dire que l'ambassade d'Arabie Saoudite à Dakar a transmis au «gouvernement du Sénégal et à tous les gouvernements des pays musulmans» le 11 mars dernier, une note verbale. Dans laquelle note, elle a demandé à tous les pays qui envoient des pèlerins à La Mecque de suspendre toute opération préparatoire au pèlerinage 2020 et plus précisément les opérations qui portent sur les engagements financiers, les locations des moyens de transport tels que les bus et autres, les réservations d'hôtels, les contrats avec les restaurateurs. En effet, le 27 février dernier, l'Arabie Saoudite avait pris la décision de surseoir à la délivrance des visas pour la Oumra ainsi que les visites à cause du covid-19. Ce qui a fait que les musulmans des pays touchés par le coronavirus qui a tué beaucoup de personnes, n'ont pas pu effectuer la Oumra.

ABDULLAH AHMAD AL ABDAN, AMBASSADEUR D'ARABIE SAOUDITE AU SENEGAL «L'Arabie Saoudite n'a pas pris la mesure d'interdire le pèlerinage à La Mecque...

Il est sans doute connu que ce fléau s'est propagé à travers le monde et a une incidence sur ce qui concerne les allées et venues en Arabie Saoudite mais aussi à travers le monde. L'Arabie Saoudite a précisé qu'il y'aura 25 hôpitaux pour accueillir des personnes infectées par ce virus. A travers les mosquées aussi, les imams ont prêché les bonnes attitudes à prendre, ne pas se regrouper mais aussi éviter les déplacements inutiles. Même en Arabie Saoudite, les personnes qui n'habitent pas à La Mecque ou à Médine sont interdites d'accès à Médine. Même les personnes qui sont parties effectuées la Oumra qui ne sont pas encore retournées à La Mecque ou à la Médine, ne sont plus autorisées à revenir. Une personne infectée qui fait le tour Tawaf avec d'autres personnes peut infecter facilement 100 mille, 400 mille personnes, qui vont ensuite propager le virus dans leur pays.

La plupart des personnes qui font la Tawaf à La Mecque viennent des pays musulmans et si par malheur, elles venaient d'être infectées, elles vont transporter le virus chez nous. C'est pour cela que la l'Arabie Saoudite a pris la mesure d'arrêter la délivrance des visas de la Oumra jusqu'à ce qu'on ait une évolution positive de ce fléau. C'est aussi l'occasion de remercier le gouvernement du Sénégal pour toutes les mesures qu'ils ont prises de manière très précoce pour faire face à ce virus. Ce sont de gros moyens et de bonnes mesures qu'ils ont mises en place et nous suivons de manière permanente. Il y'a aussi beaucoup de lignes aériennes qui ont été interdites d'accès en Arabie Saoudite, l'aviation civile dans les pays du vil est actuellement interdite d'accès en Arabie Saoudite mais aussi venant de l'Egypte, l'Ethiopie. Personne ne peut avoir accès en Arabie Saoudite à partir de ces pays actuellement. Il y'a aussi d'autre mesures préventives qui ont été prises. J'aimerais aussi préciser de manière claire que jusqu'à ce jour-là, l'Arabie Saoudite n'a pas pris la mesure d'interdire le pèlerinage à La Mecque mais elle a vu la nécessité de patienter et de s'abstenir à prendre de nouvelles obligations à l'heure actuelle pour que les gens ne prennent pas des obligations qu'ils ne pourront pas par la suite honorer jusqu'à ce qu'Allah (Dieu) nous donne l'occasion de vaincre ce fléau et nous l'espérons fortement».

AMADOU BA, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR «A ce jour, il n'y a pas de Sénégalais infecté par le virus dans aucun des pays résidence»

«Je demande à nos compatriotes de se conformer scrupuleusement aux consignes sanitaires des pays d'accueil. Je tiens à leur dire que le gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun effort pour leur venir en aide en cas de besoin. Nos ambassadeurs et consuls généraux ont été instruits à rester en contact avec les communautés sénégalaises dans leurs juridictions respectives. Ils transmettent quotidiennement des rapports concernant l'évolution de la propagation du virus dans leur pays de résidence. A ce jour, il n'y a pas de Sénégalais infecté par le virus dans aucun des pays».