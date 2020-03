Sénégal: Coronavirus - L'Assemblée nationale demande le report de tous les évènements religieux

Refusant de prendre son courage à deux mains pour suspendre toutes les manifestations religieuses dans le pays, le Chef de l'Etat, Macky Sall a refilé la patate chaude, à Moustapha Niasse. Ce dernier a convoqué en urgence le bureau de l'Assemblée nationale, pour demander aux guides religieux de reporter tous les évènements religieux.

La propagation au Sénégal du nouveau Coronavirus, appelé Covid-19, inquiète au plus haut niveau les autorités du pays. Après le président de la République, Macky Sall ; qui a invité les populations au respect des consignes de prévention et à l'annulation de certains événements, c'est au tour des parlementaires d'exprimer leurs préoccupations face à cette pandémie. Ainsi donc, renseigne une note parvenue à Sud hier, vendredi 13 mars, le Bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni d'urgence.

Dans le communiqué, le président de l'Hémicycle, Moustapha Niasse et ses camarades incitent les guides religieux à surseoir à toutes les grandes manifestations prévues dans le pays. En effet, «le Bureau de l'Assemblée nationale salue les Grands Chefs religieux et coutumiers de notre pays et les encourage à poursuivre leurs efforts d'accompagnement de l'Etat et du Président Macky Sall dans la gestion de cette crise.

Dans cet esprit, ils pourraient, par exemple, prendre l'initiative du report de tous les grands rassemblements religieux annuels ou ponctuels», lit-on sur la note. Le Bureau de l'Assemblée nationale, qui a par ailleurs félicité la mobilisation «exceptionnelle» du chef de l'Etat, Macky Sall, de son ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, tout comme du corps professionnel de la santé, a décidé de se conformer aux consignes données par l'Etat. Cela, dans le but de maitriser le Coronavirus, ont fait savoir les parlementaires.

Par conséquent, ils ont pris les mesures suivantes, à savoir «éviter les poignées de mains, les accolades et les contacts», «restreindre la circulation des personnels entre les étages», ou encore «suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les visites effectuées par les écoles, les audiences, les visites privées, les rassemblements et les réunions non indispensables».

A noter, en outre, que le Bureau des parlementaires a invité les députés à éviter au maximum les déplacements à l'extérieur du pays pour des missions ou pour des déplacements privés indispensables.

Montrant la voie, ledit bureau décide de renoncer «à tout voyage à l'étranger pour des missions officielles comme les colloques, séminaires et autres rencontres internationales». Dans le lot des décisions prises par les parlementaires, il faut signaler sa mesure «d'inviter le gouvernement à une séance de «questions d'actualité» dans le but de mieux informer et sensibiliser nos concitoyens sur l'ampleur de la crise sanitaire