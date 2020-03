Sénégal: Sécurité des femmes journalistes - Les médias appelés à réduire les inégalités liées au genre

Face aux menaces qui pèsent sur les femmes journalistes notamment les «violences liées au genre», «la non confiance en soi», «le manque d'organisation», l'Unesco a organisé hier, vendredi 13 mars un séminaire pour les responsables et managers des médias.

La rencontre a pour objectif de «promouvoir un environnement libre et sûr pour les professionnels des médias à travers le renforcement de la sécurité des journalistes, en particulière des femmes, pour une contribution à la réduction des inégalités liées au genre dans les médias». Il s'agit ainsi de contribuer à la disparition de certains «clichés».

Venus participer au séminaire, des responsables et managers des médias ont passé en revue les difficultés que rencontrent les femmes dans les rédactions et ont formulé des recommandations pour la préservation de leur sécurité. «Il est temps de faire une charte des journalistes sénégalais en y incluant la problématique du genre», a suggéré le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics), Ahmadou Bamba Kassé.

Pour sa part, le directeur de l'information à TFM, Souleymane Niang a demandé aux femmes d'affirmer leur position. «Il faut former les femmes en leadership et il faut qu'elles s'organisent en tant qu'entité sociale et parler d'une voix afin de pouvoir plaider leur cause», a fait savoir Souleymane Niang. Prenant la parole, l'ancien président du Comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored), Bacary Domingo Mané est allé dans le même sens.

A l'en croire, «il ne faut pas faire des rédactions des espaces de pouvoir et il faut éviter la question de la différence au sein des entreprises de presse mais aussi résoudre la question de la solidarité entre les consoeurs». Poursuivant son propos, il dira que les femmes devront avoir confiance en elles pour pouvoir aller de l'avant dans les médias. «Si les femmes journalistes ont les moyens intellectuels dans les domaines auxquels elles évoluent, elles n'auront rien à envier aux autres», a expliqué Bacary Domingo Mané.