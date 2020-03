Sénégal: Mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus - Le COS/M23 pour l'arrêt du trafic touristique aéroportuaire

Avec la propagation du Coronavirus dans le pays, les propositions de mesures de prévention fusent de partout.

C'est ainsi que, préoccupée par «la situation alarmante et affolante qui traverse le monde entier », la Commission orientation stratégique Cos/M23 a fait des propositions à l'endroit des autorités du pays.

Dans le communiqué parvenu à Sud quotidien hier, vendredi 13 mars, Abdourahmane Sow, coordonnateur du Cos/M23 et ses camarades demandent « à l'Etat du Sénégal de renforcer toutes les mesures préventives et de gestion déjà arrêtées jusqu'à ce jour, par l'arrêt du trafic touristique aéroportuaire, le renforcement des tests sanitaires aux frontières et la sensibilisation des populations sur les comportements préventifs à avoir, entre autres actions nécessaires ».

Ne s'en limitant pas là, M. Sow et compagnie invitent le régime en place à renforcer le dispositif sanitaire existant. Il trouve qu'il y a lieu de mettre en place «un meilleur dispositif de prise en charge des malades, par des cadres d'hospitalisation avec équipement médical et une logistique conformes aux exigences de la situation. Ceci, compte tenu des insuffisances notées au niveau du service des Maladies Infectieuses du CHNU. Une structure loin de pouvoir gérer un nombre élevé de malades selon des spécialistes avertis».

Abdourahmane Sow et ses camarades du Cos/M23 ont, par ailleurs, saluer « l'implication des foyers religieux, par la participation financière, mais surtout, par l'interdiction des rassemblements publics, facteurs de transmission du virus et d'aggravement de la situation déjà préoccupante». Ils n'ont pas manqué de manifester toute la disponibilité de leur organisation et celle de ses collaborateurs du CAJUST à l'endroit des autorités gouvernementales et sanitaires, pour toute action citoyenne allant dans le sens de la prévention et la sensibilisation contre ce fléau qui touche notre pays.