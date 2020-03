Sénégal: Lendemains d'annonce des 5 cas de Covid 19 au Sénégal - La prière du vendredi boycottée par des fidèles

Au lendemain de l'annonce des cinq autres cas confirmés par la maladie à coronavirus dans la localité de Touba dans la journée du jeudi dernier, beaucoup de Sénégalais ont choisi de ne pas sacrifier à la traditionnelle prière du vendredi dans les mosquées. Histoire d'amoindrir les risques de contamination de la maladie. Ces personnes se sont acquittées de cette prière chez elles ou dans leurs lieux de travail.

Abdou Sow, croisé à Hlm Grand Yoff, a décidé de ne pas aller prier le vendredi à la mosquée comme il le faisant avant. La déclaration des cinq cas confirmés à Touba dans la journée du jeudi a semé la panique chez lui. Par mesure de précaution, l'homme a déclaré: « l'Iran, la France et même d'autres pays ont déjà suspendu les prières des vendredis. Raison pour laquelle, moi aussi, j'ai décidé de ne plus m'y rendre, mais je prie chez moi et je respecte les heures de la prière». Un peu plus loin, des jeunes autour du fameux café Touba, discutent et débattent de la maladie. Ces derniers sont dépassés par l'annonce des 5 cinq cas confirmés jeudi, et de surcroit des Sénégalais. « J'ai vraiment peur, je n'ose plus aller dans des rassemblements qui drainent du monde. Le virus est partout et personne n'est à l'abri. Donc, il faut se prémunir », a déclaré Modou Sarr.

Sur la prière du vendredi, il dira tout simplement : « Dieu est partout et il nous attend où nous sommes. Je vais prier chez moi. Prévenir vaut mieux que guérir». Même si des mesures préventives sont prises dans plusieurs sites de prières comme le lavage des mains, les personnes ne sont pas à l'abri à cause des us et coutumes du pays, selon un vieux rencontré à Liberté 2, assis devant la porte de sa maison. « Le Sénégalais, même avec les interdictions continue de serrer la main pour dire bonjour et il le fait sans prêter attention parce que tout simplement on est habitué à donner la main. Après la prière, les gens vont rester là bas à papoter, à se serer la main et pour ne pas frustrer la personne, on va répondre à son bonjour. Ce sont des portes ouvertes à la maladie et en tant que vieux de 72ans, je vais prier chez moi ».

A la date du vendredi 13 mars, 16 pays sont concernés en Afrique par le coronavirus et le Sénégal se retrouve sur le podium, occupant la 3ème place avec 21 cas confirmés. Face à cette médaille de bronze au classement africain, le respect des règles d'hygiène et l'interdiction des rassemblements se posent de plus en plus comme les voies obligées pour exorciser cette pandémie.