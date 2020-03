Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Visite manquée de la Première dame

La visite programmée de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, à l'ISTM/Kananga a été tout simplement annulée au grand dam de tout le personnel de l'institut médical.

Pareille mobilisation n'a jamais été vue à l'ISTM/Kananga. En commençant par le comité de gestion conduit par le Pr Mukandu Basua Babintu en passant par les autorités académiques et le personnel scientifique, tous étaient mobilisés toute la journée, pour accueillir comme il faut la première dame. Malheureusement, ce rendez-vous tant préparé et attendu n'a pas eu lieu pour raisons d'état selon les sources officielles.

La communauté estudiantine voire la population environnante de l'ISTM/Kananga garde un goût amer de cette journée qui était censée célébrer la journée de la femme. Les cadres et agents de l'ISTM/Kananga tirés à quatre épingles, surtout le personnel féminin et les étudiantes habillés en pagne, culture congolaise oblige, étaient débout de 14h à 17h, calicots en mains avec des messages de bienvenue et d'encouragement à la première dame. Ils étaient surpris d'attendre cette triste nouvelle tombée vers 17h : «Vous pouvez disposer, maman Denise est rappelée d'urgence à Kinshasa et elle ne pourra plus passer ici comme prévu ».

Cette nouvelle est tombée comme un coup de marteau sur les têtes surtout des femmes qui rêvaient déjà d'être à l'honneur à côté de la première dame. « J'ai toujours vu la première dame à la télévision. Cette fois-ci, je voulais la voir de visu et immortaliser cela par des photos. Mais hélas ! l'agenda chargé de notre maman ne nous a pas permis de la voir alors que cette visite dans notre institut était bel et bien programmée », a regretté une étudiante visiblement découragée. Et de poursuivre avec espoir : « Je sais que maman Denise reviendra un jour nous voir. Nous l'attendons impatiemment. Elle sera toujours la bienvenue... »

Malgré cette déception, les autorités de l'ISTM espèrent que l'épouse du chef de l'Etat reviendra dans leur institution un de ces quatre matins pour les soulager tant soit peu en récompense des énergies dépensées pour son accueil.

Selon le directeur général de cette alma mater, même si la première dame n'a pas foulé le sol de l'ISTM, ces préparatifs ont permis d'accélérer et d'achever certains travaux au campus. Et c'était une belle expérience et il a l'espoir que madame Denise passera à l'ISTM/Kananga pendant que son comité de gestion est encore à la tête de cette institution des sciences médicales. On espère que la présidence attendra ce cri de détresse afin de visiter la communauté estudiantine de l'ISTM/Kananga.