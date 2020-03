Congo-Brazzaville: Mouvement mutualiste - Vers la création du Réseau international des femmes solidaires

Réunies le 4 mars dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la deuxième édition de la Journée internationale de la femme mutualiste (JIFM), les dirigeantes élues et salariées de mutuelles du nord et du sud ont pris un certain nombre de décisions dont la création d'un Réseau international des femmes solidaires (Rifes).

Le Rifes sera une plateforme d'échanges exclusivement réservée aux femmes dirigeantes des structures évoluant dans le secteur de la santé solidaire et la protection sociale. Afin de permettre à ce futur réseau de vivre pleinement et d'atteindre ses objectifs que sont le partage d'expériences et de bonnes pratiques, des outils digitaux ont été spécialement développés. L'objectif étant de favoriser et faciliter les échanges entre femmes. Il s'agit notamment d'un site Internet interactif www.rifes.net et d'une application mobile dénommés RIFES.

Au terme des échanges, les participantes se sont également accordées sur la proposition des sessions de formation afin de renforcer les capacités des femmes mutualistes ; la réalisation d'une base de données contenant des supports utiles pour l'implication des femmes dans la gouvernance des mutuelles. Elles ont aussi décidé de la diffusion régulière des informations permettant de maintenir un lien et une mobilisation constante et la tenue de la prochaine JIMF en 2021.

Placée sur le thème : « Présence des femmes aux postes de décisions dans les mutuelles de santé, un atout pour le développement mutualiste africain », la JIFM 2020 a réuni plus de 120 dirigeantes des structures de l'économie sociale et de la santé solidaire des pays du nord et du sud. Une occasion de jeter les bases d'une réflexion sur un objectif plus structurant, précisément la validation d'un ensemble d'outils et d'activités qui permettra, sur le plan local et international, de développer de nouvelles synergies.

Le Congo, qui a participé pour la première fois à cette rencontre annuelle, a été représenté par la secrétaire chargée des affaires sociales de la Mutuelle des travailleurs des douanes « Mutrado », Adolphine Okinga Lekaka Assa. Invitée par le président du Programme d'appui aux stratégies sociales (PASS », grâce à la visibilité des actions que mène la Mutrado, la Congolaise entend capitaliser sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de couverture de santé. « Nous sommes dans la dynamique de lancer une organisation qui va dans ce sens. Il nous faut intégrer les mutuelles de santé dans le pays parce qu'au Congo, nous nous intéressons souvent à la dimension entraide dans les associations, la couverture santé n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les femmes ont obtenu en deux ans ce que les hommes ont pu obtenir en dix ans », a indiqué Adolphine Okinga Lekaka Assa.

Célébrée le 4 mars de chaque année, la JIFM est l'occasion de promouvoir et de mettre en valeur l'engagement des femmes dans le secteur de la mutuelle. Cette initiative du PASS et ses partenaires, considérée comme un forum d'échanges, fait suite au constat selon lequel en Afrique, les femmes ont une approche très pragmatique dans la mise en place et l'animation des actions solidaires. Elles y jouent un rôle important mais la proportion des femmes occupant des postes de responsabilité dans les organisations du secteur de la santé solidaire reste encore faible. Pour ce faire, la JIFM se présente comme un espace de promotion de leurs contributions à l'échelle mondiale, régionale et locale.

Notons que pour se rendre compte de la réalité ivoirienne, les participantes ont visité quelques structures mutualistes parmi lesquelles l'Agence ivoirienne de régulation de la mutuelle sociale (AIMS) ; la Mutuelle des agents des impôts de Côte d'Ivoire et le centre national de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'Etat.