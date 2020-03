Congo-Brazzaville: Droits de l'homme et élections - Un symposium sur la gouvernance démocratique à l'endroit des acteurs de la société civile

Le symposium sur la gouvernance démocratique organisé par le Conseil consultatif de la société civile des organisations non gouvernementales (CCSC-ONG), en collaboration avec la Coordination des réseaux et associations pour la gouvernance démocratique et électorale (Coraged), s'est tenu le 13 mars au siège de la maison de la société civile, à Brazzaville, sur le thème : « « La gouvernance démocratique et électorale, quels défis pour les organisations de la société civile ? »

A l'ouverture de ce symposium, le secrétaire permanent du (CCSC-ONG), Céphas Germain Ewangui, a partagé la pensée de Jean Jacques Rousseau, contenue dans son célèbre ouvrage Le Contrat social, qui dit : « ... S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. »

Il fait remarquer que la démocratie, de nos jours, s'est imposée à l'échelle planétaire, balayant au passage toute autre alternative de pensée politique si non presque.

Pour Céphas Germain Ewangui, c'est aux organisations de la société civile d'initier et de développer toutes les formes d'actions susceptibles d'amener les familles, les établissements scolaires et universitaires, les partis politiques et autres organisations sociales à devenir des laboratoires où s'exerce et se pratique la culture démocratique.

Il s'est référé aux enseignements d'Emmanuel Kant qui soulignait, entre autre, qu'« avant que la démocratie ne l'emporte dans la réalité, elle doit d'abord l'emporter dans les esprits. » Puis Larry Dumond de faire remarquer que : « La démocratie ne peut pas triompher dans un environnement où la culture démocratique n'est pas inscrite dans le corps social. »

Six thèmes débattus

Les participants au symposium ont suivi des exposés portant sur : « Gouvernance démocratique : quels défis pour les organisations de la société civile ? » par Céphas Germain Ewangui, coordonnateur de la Coraged ; « Cadre législatif et réglementaire des élections en République du Congo », par Guy Clément Miebiama, doyen de la faculté de droit de l'Université Marien Ngouabi ; « Gouvernance électorale », par Modeste Mbossa, secrétaire général de la Coraged ; « Genre et processus électoraux en République du Congo » par Jocelyne Milandou Kandza, présidente de l'association des femmes juristes du Congo ; « Observation et surveillance des élections, quels défis pour les organisations de la société civile ? » par Germain Loubota, universitaire ; et « Réseautage des organisations de la société civile : quels défis pour les structures oeuvrant dans le domaine de la gouvernance démocratique et électorale ? » par Simplice Mounianga, coordonnateur pays de l'UAOD et modérateur.

Ces exposés ont été modérés tour à tour par Daniel Zoula ; le Pr Akanis Maxime Akonakabia ; Mme Amaïcool Mpombo ; avant que n'interviennent les débats qui ont assurément éveillé les capacités des uns et des autres en vue de relever au mieux les défis qui interpellent les organisations de la société civile à l'orée de 2021.