Maroc: Réunion de concertation entre les directions de l'USFP et du RNI

Dans le cadre du dialogue et des concertations entre l'USFP et le RNI, les directions des deux partis ont tenu une réunion jeudi 12 mars au cours de laquelle elles ont abordé la situation politique, l'action gouvernementale et les perspectives des prochaines échéances.

Dans un communiqué commun rendu public à l'issue de cette réunion, l'USFP et le RNI ont salué les efforts consentis par les autorités publiques pour préserver la santé des citoyens et les mesures prises pour faire face aux effets des contraintes économiques et des aléas climatiques, tout en appelant à la mobilisation de tous les moyens disponibles et de toutes les ressources nécessaires pour poursuivre la mise en œuvre des programmes de développement économique et social et faire face aux prochains défis.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la teneur de la Charte de la majorité gouvernementale, les deux partis ont exprimé leur appui total au ministre de la Justice pour ses efforts visant l'accélération du processus de réforme et affirmé la nécessité d'engager une réforme globale et profonde de la politique pénale pour qu'elle soit au diapason des dispositions de la Constitution et qu'elle puisse favoriser le renforcement des droits et des libertés.

Concernant les prochaines échéances, l'USFP et le RNI ont exprimé leur satisfaction du lancement des concertations entre les différentes formations politiques, tout en appelant à prendre toutes les mesures de nature à redonner confiance aux électeurs et élargir la participation en révisant le système électoral en vue de permettre l'émergence d'institutions représentatives fortes et de conforter le nouveau modèle de développement.