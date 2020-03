Madagascar: Importation - Le marché de l'auto résiste à la pandémie

Les voitures à Madagascar ne sont pas toutes importées de Chine, et les concessionnaires locaux poursuivent leurs importations mensuelles en provenance d'autres pays.

C'est lors de la désignation de l'entraîneur des Barea, le coach Dupuis, en tant qu'ambassadeur de la marque Toyota by Sicam, que l'occasion a été saisie hier pour demander sur l'état actuel du commerce d'automobile, malgré le coronavirus répandu dans le monde. « Le coronavirus n'impacte pas nos activités. Nous n'importons pas de Chine, mais du Japon et de l'Afrique du Sud. Tous les mois nous avons des importations, sans problème », affirme Frédéric Hébert, directeur général de Sicam. Selon toujours lui, « L'hygiène reste respecté sur le lieu de travail et les mécanos observent cette rigueur en matière de propreté». Depuis que la société Sicam est devenue le distributeur officiel de la marque Toyota à Madagascar, les importations de véhicules sont périodiques.

« En cas de fermeture des frontières, on se plie à toute décision étatique car si tout le monde n'est plus en bonne santé, qui sera le consommateur ? », affirme Frédéric Hébert. Le coach Dupuis est de la même opinion en affirmant que « la santé de tout un peuple ne peut être sacrifiée ». Arguant la dépendance de Madagascar vis-à-vis des importations et la disponibilité de l'État à prendre en main les victimes en cas d'apparition du coronavirus à Madagascar, le gouvernement n'envisage pas de fermer les frontières du pays.

Hausse

Selon un autre responsable auprès du concessionnaire Sicam, « L'achat ou la location de véhicules ne ralentit pas, bien au contraire, on dénote une hausse. Plusieurs entreprises privilégient la location. La pandémie dans le monde n'affecte pas les contrats locaux entre concessionnaires d'automobiles et les entreprises ». En ce moment même, un véhicule d'occasion se loue à partir de 100 000 Ariary auprès d'un concessionnaire et des locations s'étalent jusqu'à quatre ans. Le secteur du commerce d'automobile se retrouve hors de danger. C'est même avec une gaieté sincère que le coach Dupuis a avoué hier, « Je roulerai en Toyota s'il le faut pour mener les Barea à la CAN, et pourquoi pas au mondial ». Choisi par le concessionnaire Sicam comme ambassadeur incarnant la performance et la persévérance en tout temps, le coach Dupuis s'est vu doter hier d'un automobile de marque Fortuner, une voiture clé en main.

« Une automobile qui va le permettre d'aller au-delà de ses limites, partir de localité en localité dans l'accomplissement de son rôle », affirme Frédéric Hébert. D'après l'entraîneur, jusque-là il dispose d'un véhicule mis à son service par la présidence de la République. Visiblement, l'importation de véhicules est hors de danger pour les concessionnaires qui importent à partir des pays autre que la Chine, où le virus corona est apparu.