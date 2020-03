Congo-Brazzaville: Musique - Sortie d'une compilation de chansons de Luambo Makiadi

La compilation «La Rumba de mi Vida» est produite par le label belge de Vinyle « Planet Ilunga » situé à Bruxelles dans la commune de Molenbeek. Ce label, qui a un intérêt particulier pour la musique congolaise des années 50 et 60, a été créé par le belge Bart Cattaert.

Après le double LP (Long Play) "The Loningisa Years 1956-1961", sorti en 2017, Planet Ilunga, explique-t-on, continue d'explorer l'œuvre monumentale du groupe le plus légendaire du Congo, O.K. Jazz avec cette nouvelle compilation «La Rumba de mi Vida». Les chansons présentées sur cet album ont été réalisées en collaboration avec le fils de Franco, Yves Luambo Emongo.

La face A de la compilation, explique-t-on,présente des titres sortis au début des années 70 sur le label « Editions Populaires ». « Ce fut une période où Franco a pris le contrôle total de l'orchestre et intégrait un nouveau son dans le groupe comme le retour de la guitare acoustique et des collaborations avec des artistes de la première génération de rumba congolaise comme Manuel d'Oliveira et Camille Feruzi », précise-t-on.

La face B, pour sa part, comprend certains des premiers enregistrements d'O.K Jazz réalisés à l'étranger, lorsque le groupe s'est rendu à Bruxelles, au début des années 60, afin d'enregistrer pour le label Surboum African Jazz. La face C présente cinq charmantes couvertures réalisées par O.K Jazz, principalement des artistes cubains. La face D montre la sensibilité du groupe pour composer des chansons solidement ancrées dans le vaste univers du folklore congolais et pour écrire des paroles dans des langues autres que le lingala. Presque tous les vingt-trois titres de cette compilation, explique-t-on, n'ont pas été réédités auparavant et ont été restaurés et remasterisés à partir de la version originale de 45 tours ou 78 tours.

Lee 'Scratch' Perry avec Seskain Molenga & Kalo Kawongolo - Roots From The Congo LP

Planet Ilunga a également sorti une réédition d'un disque du jamaïcain Lee 'Scratch' Perry qui a travaillé avec deux Congolais, Seskain Molenga et Kalo Kawongolo, dans son studio Black Ark en Jamaïque à la fin des années 1970, juste avant que Lee Perry ne ferme définitivement les portes de Black Ark, qui sera victime d'incendie plus tard. « Le Congo rencontre la Jamaïque sur cet album reggae exceptionnel de la fin des années 70 », note-t-on.

Cet album, explique-t-on, est un des projets les plus remarquables du studio Black Ark. C'est aussi l'une des productions de Lee Perry les plus mal représentées, avec une myriade d'explications pour son existence très en deçà de ce qui s'est réellement passé. « L'intention du groupe original, formé en France par la productrice Bernadette Duget et composé d'un mélange de musiciens congolais, sénégalais et français, était de se rendre en Jamaïque pour enregistrer un album rock aux courants africains dans le studio Black Ark de Lee Perry. Cependant, en Jamaïque, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et le projet s'est avéré être un échec. Le duo congolais Seskain Molenga et Kalo Kawongolo ont continué à travailler avec Lee 'Scratch' Perry et cette collaboration porterait finalement un fruit reggae inattendu. Ces enregistrements ont été initialement publiés sur LP en 1979 et réédités en 1991, mais l'album vinyle reste très recherché »,explique le Label Planet Ilunga.

Faire revivre la musique congolaise des années 50 et 60

Planet Ilunga effectue des restaurations, des compilations de vinyle et de la collecte d'informations. Pour cela, le label travaille avec les familles des artistes, des amateurs, des collectionneurs et des blogs tels que afrodisc.com , wrldsrv.blogspot.com et mbokamosika.com .« Il y a douze ans, quelque part au début de la vingtaine,j'ai fait une compilation de rumba congolaise des années 1960. Cela m'a tellement intrigué que j'ai commencé à chercher à en savoir plus à ce sujet. Comme les chansons des années 50 et 60 se retrouvent principalement sur des disques 78 et 45 tours, cela a été le début d'une longue recherche. Je vois la musique congolaise de cette période comme faisant partie du patrimoine musical le plus riche de notre monde. En termes de qualité de la musique ainsi que de quantité et d'influence sur la musique d'autres pays africains, l'héritage de la musique congolaise de cette époque est inestimable. Les archives sont très précieuses, mais malheureusement aussi mal conservées. Avec Planet Ilunga, je souhaite donc apporter ma modeste contribution à l'archivage, à la documentation et au partage de la musique et de la culture de cette période fascinante »,a fait savoir Bart Cattaert à Vice Belgique.

Le premier album de Planet Ilunga est consacré à African Jazz et Joseph Kabasele « Grand Kallé ».Il contient des chansons des années 50 et 60. La deuxième compilation est une sélection de chansons des groupes Rock-a-Mambo et African Jazz sur le label Esengo. L'African Jazz, rappelle-t-on, a été le premier orchestre entièrement professionnel de la RDC. Leur succès est dû à leur son moderne, un mélange des influences musicales d'outre-Atlantique et des influences locales, ainsi que du fait que le groupe a été le premier groupe à utiliser le mot "Jazz" dans leur nom. Pas parce que c'était en fait du jazz, mais plutôt comme un signe de la modernité de leur musique.

Pour Bart Cattaert, le label ne souhaite pas simplement compiler des chansons de manière aléatoire, mais plutôt de rassembler des sélections qui racontent l'histoire d'un artiste, d'un label, d'une période ou d'un thème en particulier. « Cela doit être fait de manière structurée, avec beaucoup d'attention pour des informations de fond correctes, et en collaboration avec la famille des artistes, des historiens congolais et des mélomanes. Nous nous concentrons également en partie sur la langue utilisée dans les chansons. La musique congolaise suit bien l'évolution sociale et l'histoire du pays, et si vous commencez à analyser les paroles, vous pouvez également reconstruire l'histoire.La plupart des chansons sont chantées en lingala, mais il y en a aussi en kikongo, tshiluba et dans d'autres langues congolaises »,a fait savoir Bart Cattaert.