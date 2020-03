Sénégal: Covid-19 - Les journalistes invités à davantage sensibiliser la population

Sédhiou — Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a invité, samedi, à Sédhiou, les journalistes à davantage sensibiliser la populations sur le coronavirus.

"(...) Il est heureux d'être dans un pays où les décisions sont prises avec diligence. On ne gère pas un pays avec de l'émotionnel. (...). Nous invitons donc les journalistes à bien informer et sensibiliser les populations sur le coronavirus", a déclaré le ministre.

Il s'exprimait en marge d'un atelier de l'atelier annuel de l'APS et de la Fondation Konrad Adenauer (FKA) sur le thème "Les dynamismes transfrontaliers et l'intégration régionale" avec les exemples des régions de Sédhiou et Kolda (sud).

"Tout cas d'insécurité est un cas de trop. Toute expansion est un cas de trop. Les journalistes sont les relais et les facilitateurs pour que chaque citoyen soit sensibilisé et avoir la bonne infirmation sur cette maladie", a-t-il ajouté en présence du DG de l'APS, Thierno Birahim Fall, de la Représentante de la FKA, Ute Bocandé, et du Conseiller du chef de l'Etat, Luc Sarr.

Abdoulaye Diop a invité les journalistes à être "le relais pour faire passer la bonne information". "Aux journalistes de juger dans leur parution qu'est ce qui est digne d'intérêt et qu'est qui n'est pas digne d'intérêt", a estimé le ministre de la Culture et de la Communication.

Le ministre a rappelé la tolérance et la qualité des ressources humaines, des richesses dont regorge le pays.

"Au Sénégal, notre qualité c'est la tolérance qui est un facteur important. Et, la première richesse de notre pays c'est le talent de nos concitoyens. Il faut que nous soyons positifs pour développer notre pays", a t-il dit.

"Dans notre pays chacun a son rôle à jouer. Le pays va se développer par nous-mêmes. Nous n'avons pas assez de ressources mais nous avons des hommes. Les enfants doivent se mettre au travail. C'est ensemble qu'on va avancer. Nous ne devons pas être pessimiste", a invité Abdoulaye Diop.