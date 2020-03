Tunisie: Risques de propagation du coronavirus - Elyes Fakhfakh annonce une batterie de mesures drastiques

- Fermeture des frontières maritimes et réduction du nombre de liaisons aériennes avec les pays à haut risque. Un seul vol quotidien sera maintenu avec la France, et un autre hebdomadaire avec l'Egypte, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

- Suspension des prières collectives dans les mosquées, y compris la prière du vendredi.

- Fermeture des cafés, restaurants, salons de thé et complexes de plaisance à partir de 16h.

- Des sanctions strictes contre tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures de l'auto-isolement. Le non-respect de ces dispositions est passible d'emprisonnement

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh s'est adressé, hier, aux Tunisiens pour faire le point sur le développement de la situation liée au coronavirus en Tunisie, mais surtout pour annoncer une batterie de nouvelles mesures à même de freiner l'accélération de sa propagation sur le sol tunisien.

Il est question notamment de la fermeture des frontières maritimes du pays et la réduction du nombre des liaisons aériennes avec les pays à haut risque. Ainsi, un seul vol quotidien sera maintenu avec la France, quant à l'Egypte, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne un seul vol hebdomadaire sera maintenu.

Le chef du gouvernement a annoncé également que tous les voyageurs, qu'ils soient Tunisiens ou étrangers, seront placés systématiquement à l'isolement médical pendant 14 jours dès leur arrivée en Tunisie.

Elyes Fakhfakh a aussi décidé, après concertation avec le Chef de l'Etat, le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple et la commission de lutte contre ce virus, l'annulation de tous les événements et manifestations culturels et scientifiques ainsi que la suspension des prières collectives dans les mosquées y compris la prière du vendredi. Parmi ces mesures drastiques, il a été également décidé de fermer tous les cafés, restaurants, salons de thé et complexes de plaisance à partir de 16h00.

Conformément à ces décisions qui sont entrées en vigueur à partir d'hier, tous les jardins d'enfants et les crèches seront fermés jusqu'au 28 mars en attendant l'évolution de la situation. «Nous comptons sur le sens de solidarité entre les voisins pour appliquer cette mesure et ne pas entraver le travail des citoyens», a-t-il appelé. Tous les événements sportifs dont notamment les matchs de football de toutes les divisions seront tenus à huis clos jusqu'à nouvel ordre.

Miser sur l'auto-isolement

«Même si nous ne sommes pas encore à ce stade, nous annonçons ces décisions qui semblent être douloureuses, mais seront efficaces pour limiter la propagation du virus sur le sol tunisien», a-t-il noté.

Elyes Fakhfakh a rappelé que la lutte contre le coronavirus reste tributaire de l'application des mesures et protocoles médicaux, notamment l'isolement médical. Pour lui, la mesure de l'auto-isolement et son respect strict est l'unique moyen de lutter contre la propagation de ce virus. «Le problème c'est que nous avons constaté que certaines personnes ne se conforment pas à ces mesures. C'est pourquoi nous allons prendre des sanctions strictes contre tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures de l'auto-isolement», a-t-il déclaré, rappelant que le non-respect de ces dispositions est passible d'emprisonnement.

Elyes Fakhfakh a rassuré, d'autre part, l'opinion publique sur l'approvisionnement en produits nécessaires appelant les Tunisiens à ne pas céder à la panique.

Notons que ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 4 avril prochain et seront modifiées à la lumière de l'évolution de la situation.