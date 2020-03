Tunisie: Coupe de Tunisie / L'ASM au révélateur de l'EST - Une affaire de spécialistes

L'Avenir Sportif de La Marsa enregistre le retour de quatre titulaires face à l'Espérance de Tunis.

Demain, place aux retrouvailles entre l'ASM et l'EST au stade Chtioui. Cela fait trois années et trois mois que les deux équipes ne s'étaient pas rencontrées.

Leur dernière explication remonte au 11 décembre 2016 en championnat, un match qui s'est soldé par un nul (0-0). L'occasion sera propice pour les banlieusards de retrouver un cador de notre sport roi : « Nous sommes motivés au plus haut point. Je n'ai eu de cesse de sensibiliser les miens afin qu'ils donnent le maximum. Une prestation digne d'éloges, et pourquoi pas une qualification qui leur donnera des ailes dans la perspective du dernier virage de la saison de L2 et assurer à terme le maintien», a confié le nouvel entraîneur de l'ASM, Hakim Aoun, ajoutant que son équipe est capable de relever le défi en Coupe et en Championnat, surtout qu'en Ligue 2, elle recevra ses concurrents directs tels que ASK, Oued Ellil et Menzel Bouzelfa. Aoun a mis en évidence la prestation de ses protégés à Gabès (0-0) face à une équipe intraitable à domicile.

Report salutaire

Pour la grande explication face à l'Espérance, le coach marsois n'a pas caché sa satisfaction suite au report de la prochaine journée de L2 au dimanche 22 (au lieu du 18 de ce mois) : «J'ai failli ménager certains tauliers face à l'EST pour qu'ils soient au top de leur forme en championnat. Maintenant que cette ronde est reportée, la formation type sera au rendez-vous face aux «Sang et Or», a souligné Hakim Aoun.

Par ailleurs, quatre cadres reviennent de blessure : «Boukthiri, Boulaâbi, Aoun Allah et Chaouachi seront titularisés face à l'EST», a précisé l'entraîneur de l'ASM.

Sauver l'équipe d'abord

Le coach Hakim Aoun a aussi confié qu'il a été autorisé par son club employeur saoudien du Wej de Taief à entraîner l'ASM en cette fin de championnat en vue d'assurer le maintien : «Les responsables de l'équipe de la banlieue nord m'avaient proposé un contrat d'une année et demie. J'ai demandé un temps de reflexion pour en parler avec le président du club saoudien.Je pense que le maintien de l'ASM en Ligue 2 est possible. J'ai découvert un effectif capable de se transcender. Par la suite, ce sera l'heure du bilan». Le staff technique vient d'être renforcé par un second préparateur physique qui aura pour principale tâche d'encadrer les joueurs blessés. Chaque chose en son temps. Maintenir l'équipe en L2, puis se projeter à terme si un accord est conclu entre Wej et l'ASM. D'ici là, il y a de bonnes raisons d'espérer.