Tunisie: L'ESS se déplace à Métlaoui - Une copie à revoir!

C'est dans la difficulté que les Etoilés se sont qualifiés, en milieu de semaine, aux huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Les hommes de Kaïs Zouaghi ont connu une résistance farouche de la part de leur hôte des seizièmes, le CS Korba. Pourtant, les Etoilés pensaient avoir réglé l'affaire de la qualification dès la première mi-temps qu'ils ont terminée sur un avantage assez confortable (2-0).

Le CS Korba est revenu au score en seconde mi-temps et les hommes de Zouaghi ont été incapables de contenir les ardeurs des attaquants adverses. Le pire dans l'histoire est que les camarades de Yassine Chikhaoui qui, une semaine auparavant, jouaient leur qualification aux demi-finales de la Ligue des champions africaine devant le finaliste de l'édition précédente, en l'occurrence le Wydad Casablanca, ont éprouvé des difficultés monstres devant un club divisionnaire en Coupe de Tunisie.

Kaïs Zouaghi doit revoir sérieusement sa copie demain après-midi à Métlaoui. Un déplacement qui s'annonce difficile pour les Etoilés. L'Etoile de Métlaoui a un ascendant psychologique sur son hôte des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie pour l'avoir battu en championnat en décembre dernier.

Demain, Yassine Chikhaoui aura un rôle important à jouer en matière d'encadrement. C'est que la naïveté avec laquelle ses camarades ont abordé la seconde mi-temps à Korba inquiète des footballeurs censés être habitués à jouer dans le haut niveau. Cela veut dire une réaction rapide après un échec. Or, Yassine Chikhaoui et ses camarades n'ont pas su gérer leur match à Korba. Le mental leur a fait terriblement défaut et ils doivent se ressaisir au plus vite, en jouant purement et simplement leur football habituel.

Avec les moyens du bord

Demain, le staff technique fera avec les moyens du bord à cause d'une infirmerie qui ne désemplit pas. Radhouane Zradoum, Iheb Msakni et Malek Baayou devaient passer des examens médicaux hier, alors que Zied Boughattas a entamé sa phase de remise en forme et réintègrera le groupe lundi prochain. Quant à Mohamed Haj Mahmoud et Amine Ben Amor, ils seront soumis à un travail spécifique sous la houlette du préparateur physique au début de la semaine prochaine.

Bref, Kaïs Zouaghi et son staff feront avec les moyens du bord. L'essentiel est de ne pas rentrer bredouille de Métlaoui. Car se faire éliminer au stade des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie porterait un coup dur à l'équipe, à peine une semaine après l'élimination en quart de finale de la C1 africaine.

Les Etoilés doivent redoubler d'effort à Métlaoui afin de sauver leur saison. Ils ont d'ores et déjà perdu du terrain en championnat et quitté la Champions League. La seule compétition dans laquelle ils ont encore des chances pour l'emporter est la Coupe de Tunisie. Pour ce faire, il faut passer le cap de l'Etoile de Métlaoui, et ce ne sera pas une mince affaire.

L'agenda

Demain

Coupe de Tunisie : 1/8es

Stade de Zarzouna (12h00) : Club Athlétique Bizertin-US Tataouine (Watanya 1)

Arbitre : Nasrallah Jaouadi

Stade de Lalla (14h30) : EGS Gafsa-Stade Tunisien (Watanya 2)

Arbitre : Amir Loucif

Stade Kalaa Soghra (14h00) : Kalaa Sport-Wided Hamma

Arbitre : Ahmed Dhaouadi

Stade de Chebba (14h00) : CS Chebba-SC Ben Arous

Arbitre : Sofiene Gtet

Stade Taieb-Mehiri (14h00) : Club Sportif Sfaxien-AS Djerba

Arbitre : Mokhtar Dabous

Stade de Métlaoui (14h00) : ES Métlaoui-Etoile du Sahel

Arbitre : Walid Bannani

Stade Abdelaziz-Chtioui (12h00) : AS Marsa-Espérance de Tunis

(Watanya 2). Arbitre : Nidhal Letaief

Stade Mustapha Ben Jannet (14h30) : Union Sportive Monastirienne-Club Africain (Watanya 1)

Arbitre : Mehrez Melki

Premier League : 30e journée (dont Tottenham-Man United)

Championnat d'Ecosse : 31e journée (dont Rangers-Celtic)

Ligue 1 française : 29e journée

Liga : 28e journée

Bundesliga : 26e journée

Série A : 27e journée

Dimanche 3 mai

Coupe de la CAF -- Demies (aller)

Pyramids (Egypte)-Horoya AC (Guinée)

RS Berkane (Maroc)-Hassania Agadir (Maroc)

Dimanche 10 mai

Walid Nalouti, Coupe De La CAF -- Demies (Retour)