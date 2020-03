Tunisie: Lutte contre le Coronavirus - Pour une stratégie citoyenne de sensibilisation

Les efforts déployés jusqu'ici par les autorités sanitaires pour affronter le coronavirus doivent être renforcés par une stratégie citoyenne de sensibilisation qui éviterait les comportements de boulimie de consommation et la ruée sur les rayons des grandes surfaces

Ceux qui ont conçu la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus ont semble-t-il fondé leur approche sur la dimension strictement sanitaire en confiant le dossier dans son ensemble au ministère de la Santé et à ses différentes structures et en considérant peut-être qu'ils ont atteint leur mission en chargeant les Drs Chokri Hamouda et Nissaf Ben Aleya d'investir quotidiennement les plateaux radio et TV pour nous fournir les chiffres du jour relatifs à la propagation du virus, au nombre de personnes suivies par les autorités sanitaires locales, régionales et nationales parce que susceptibles, pour une raison ou une autre, d'être contaminées et enfin en répétant les conditions de prévention auxquelles tout citoyen contaminé ou non a le devoir absolu de s'astreindre.

Certes, les conseils répétés à longueur de journée à travers les spots télévisés ou radiophoniques et les éclaircissements fournis par les médecins à tout moment, dans l'objectif de sensibiliser les citoyens et de les tenir informés des développements que connaît le coronavirus, considéré désormais par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) officiellement comme une pandémie, contribuent à conscientiser les Tunisiens sur l'ampleur du phénomène et leur offrent les moyens ou les possibilités d'éviter d'être contaminés (même par les membres les plus proches de leurs familles) et aussi de se comporter en citoyens avertis qui appliquent strictement les conseils parce que la situation est sensible et que s'il existe une solution pour échapper à cette pandémie, les Tunisiens ont le devoir d'y recourir ensemble, en ayant la conviction qu'il s'agit d'un devoir national à accomplir à tout prix.

Il reste, toutefois, une observation à faire valoir : il s'agit du fait que la stratégie anticoronavirus n'a pas -- peut-être -- accordé l'importance nécessaire à la sensibilisation des citoyens à la nécessité de ne pas céder à la panique et de tomber dans une frénésie d'achat comme les pâtes, le lait, etc. au point que ces mêmes surfaces offrent depuis quelques jours une image qui fait penser que le pays vit une période de disette ou se prépare à connaître une guerre dont les conséquences seront désastreuses pour l'économie nationale.

Certes, les autorités compétentes et aussi les associations de la société civile, dont en premier lieu l'Organisation de défense du consommateur, ont essayé d'inciter les consommateurs à éviter de tels comportements et à saisir que se ruer sur les étalages des commerces pour les vider en un clin d'œil ne constitue point la solution à une telle situation et ne peut qu'envoyer des messages inquiétants aux citoyens en manque de confiance -- faut-il le reconnaître -- en les messages que leur adressent les autorités officielles et préférant se ressourcer, voire se rassurer, auprès des réseaux sociaux, plus particulièrement Facebook, qu'ils prennent pour crédibles et fiables.

Face à une telle situation, l'heure n'a-t-elle pas sonné pour que l'on songe à la révision de la stratégie de communication anticoronavirus dans le sens d'approfondir la dimension proximité, de tourner le dos aux conseils-menaces répandus par certains responsables qui sont allés jusqu'à préconiser des peines d'emprisonnement à l'encontre des contrevenants aux prescriptions du ministère de la Santé et de faire participer les citoyens eux-mêmes à l'élaboration des mesures à prendre dans le cadre d'une approche citoyenne visant à combattre la pandémie de coronavirus, en s'assurant du maximum d'atouts de réussite.

Reste aussi à relever que nos partis politiques au pouvoir ou dans l'opposition se doivent également de s'impliquer dans la stratégie anticoronavirus en mobilisant leurs structures, plus particulièrement dans les régions de l'intérieur du pays, dans l'objectif d'accompagner par la persuasion, l'explication et la sensibilisation, les efforts consentis par les autorités publiques visant à lutter contre le coronavirus.