Tunisie: Mini-football / Championnat national - Le premier virage

La première phase du championnat national prend fin ce week-end. Et si, en poules A et C, les équipes qualifiées au play-off sont déjà connues, celles des poules B et D seront connues au terme des rencontres de cette dernière journée.

En poule C, trois équipes occupant la première place au classement sont concernées par la qualification .

Il s'agit de Béni Khiar, Dar Chaâbane et Hammamet qui seront opposées à des adversaires à leur portée.

Ainsi, le suspense se poursuivra jusqu'à la fin de leurs matches. Il se pourrait même qu'on ait recours au goal différence. En poule D, Bouarada est pratiquement qualifiée. Et pour la deuxième place qualificative, trois équipes partiront avec les faveurs des pronostics . Il s'agit de Siliana, Tataouine et Mettorech et à un degré moindre, Sbeïtla.

A qui le titre honorifique ?

En poule C, le match phare mettra aux prises les deux qualifiés, soit le leader Red Star Sousse ( 25 points ) à son dauphin Agareb ( 24 points ). Un duel au sommet dont le but est de terminer la première partie du championnat en tête de poule. A qui reviendra le titre honorifique ? Attendons voir. En poule A, le leader Tronja partira favori face à Al Koubaâ, lanterne rouge . Idem pour son dauphin Mornag qui recevra Al Mawani qui passe par une très mauvaise période. Enfin, en poule D, le match opposant Tataouine à Siliana s'annonce spectaculaire et attractif avec pour objectif la qualification au play-off.