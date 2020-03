Tunisie: Aujourd'hui / Age de la FTF - L'inoxydable Wadii El Jary

La candidature du président de la FTF ne peut tourner qu'au plébiscite, vu les réalisations lors de son mandat.

A la rédaction de ces lignes, le président-candidat à la «magistrature» de la FTF est forcément en roue libre pour briguer un nouveau mandat. Faute de concurrents, Wadii El Jary se succéderait à lui-même au terme de l'AGE prévue aujourd'hui (sous réserve, Covid-19 oblige).

Rappelons en ce sens, qu'auparavant, le comité électoral indépendant a invalidé deux listes concurrentes.

Ces dernières n'ayant pas rempli toutes les conditions d'éligibilité. Ce faisant, pour revenir au bilan du patron de l'instance fédérale, il faut reconnaître que sa candidature ne pouvait que tourner au plébiscite, vu les réalisations lors de son mandat. Chapitre finances aussi, le déficit a été résorbé.

D'un gouffre financier de l'ordre de 8 milliards de nos millimes, les comptes sont passés au vert. L'excédent avoisine actuellement les 45 milliards. Ce qui en dit long sur la bonne gestion des deniers de la FTF.

Changement dans la continuité

Passons sur les bilans de nos clubs en C1 et C3, ainsi que la position de notre sport-roi parmi les ligues continentales et mondiales, et rappelons aussi le rôle de la FTF lors des crises qu'ont connues plusieurs clubs, à l'instar du CA, du CAB, du CSHL et de la JSK. Volet infrastructure, même si nos stades dans leur majorité ne sont pas vraiment conformes aux standards, la FTF a toutefois investi dans des structures modernes et entend accélérer la cadence en ce sens. Enfin, pour revenir à l'actualité, concernant l'AGE de la FTF, prévue aujourd'hui, et la question lancinante du report de cette assemblée en rapport avec la propagation du Covid-19, il est bon de rappeler que débattre de l'urgence sanitaire est légitime.

Mais la prise de décision revient aux autorités compétentes. En ce sens, la démarche du CS Chebba, réclamant le report de l'AG élective de la FTF, est certes motivée par les consignes du ministère de la Santé de ne pas organiser des conférences et des réunions durant cette période, mais force est de constater que non seulement notre pays n'en est pas au stade 3 de l'épidémie. Mais encore, il serait improductif de ne pas s'en remettre à la stratégie sanitaire des autorités et aux mécanismes locaux de limitation de la propagation du virus. Vraisemblablement, l'AGE de la FTF aura lieu aujourd'hui.