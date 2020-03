Algérie: Justice - La feuille de route vise l'amélioration de l'action judiciaire et la préservation de l'intégrité du magistrat

Alger — Le ministre de la Justice, Garde des sceaux Belkacem Zeghmati a présenté samedi à Alger les principaux axes de la feuille de route du secteur de la Justice dans le cadre du Plan d'action du Gouvernement, laquelle vise "l'amélioration de la qualité et du rendement de l'action judiciaire" ainsi que la "préservation de l'indépendance et l'intégrité du magistrat".

Dans une allocution à l'occasion de l'ouverture des travaux de la réunion des présidents et des commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs, M. Zeghmati a passé en revue la feuille de route du secteur de la Justice élaborée dans le cadre du Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

"La classification des juridictions et la révision de la cartographie judiciaire" sont également au cœur de cette feuille de route, étant, poursuit le ministre, "une préoccupation majeure au vu de ce qu'elle sous tend en terme de rationalisation de l'utilisation de la ressource humaine (magistrats, greffiers, corps communs) en mettant un terme aux dépenses inutiles".

Affirmant ,dans ce cadre, que "la révision du statut de la magistrature, de la loi régissant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et de la charte de déontologie sont l'autre facette de notre vision pour le secteur", le Garde des sceaux a indique que la feuille de route du Secteur prévoit dans ce volet "la création de mécanismes devant préserver l'indépendance et l'intégrité du magistrat tout en lui en reconnaissant sa position sociale". "Même si l'indépendance de la justice préserve le magistrat de nombre d'entraves, il existe d'autres obstacles issus de l'arsenal législatif qui entravent la concrétisation d'une justice de qualité".

Importance de la révision du Code de procédure civile et administrative

Par ailleurs, le ministre de la Justice a fait état de la révision de plusieurs textes de loi, notamment le Code de procédure civile et administrative, rappelant avoir présidé "le 10 mars en cours l'installation de plusieurs ateliers dont celui chargé de la révision de ce Code, disposant des prérogatives de proposer tout ce qu'il juge approprié".

Soulignant l'importance de la révision de ce Code, M. Zeghmati a indiqué que "les statistiques pour la période 2015-2019 confirment que le taux des actions déclarées irrecevables en la forme et le rejet des actions au fond s'élèvent à 50,64% (30776 actions). Les jugements rendus avant dire droit au fond s'élèvent à 14,21% (8634 actions), portant ainsi le taux des jugements rendus au fond à 35,15 %, ce qui est un taux très faible".

Il a expliqué, à ce propos, que "l'obligation de traduire les documents établis en langues étrangères est une mesure contradictoire avec la réalité algérienne d'autant que les institutions publiques continuent à délivrer des documents en langues étrangères", s'interrogeant sur "la logique d'obliger le citoyen, en conflit avec l'administration, de traduire des documents établis par cette dernière. En outre, "la traduction de plusieurs documents dans certaines affaires coûtent des frais inappropriés et contradictoire avec le principe de gratuité de la justice".

"Numérisation du dossier juridique dans le cadre de la modernisation des outils de gestion"

Concernant les tribunaux administratifs, la secteur compte, dans le cadre de sa feuille de route, assurer une "large modernisation des outils de gestion", "la numérisation du dossier juridique étant placée en priorité", d'où l'appel du ministère à l'adresse des présidents et commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs à évaluer le processus de modernisation de l'action judiciaire au niveau des tribunaux administratifs en prévision de la généralisation de l'opération"

Dans ce sens, M. Zeghmati a demandé aux participants de se "préparer pour cette étape", arguant "nous comptons sur votre ferme engagement et votre conviction de l'importance de cette démarche".

La Constitution "a jeté les fondements d'un Etat social, de par les avantages et les aides publiques qu'il offre et les projets d'utilité publique", estimant que "la réalisation d'un équilibre entre les parties en litige (administration et citoyen) n'exige en aucun cas la négligence ou un

manque de vigilance pour protéger l'intérêt général dans le cadre de la loi". "Il est demandé du juge administratif de contribuer à la préservation de l'Etat social y compris la protection de l'intérêt du citoyen", a-t-il ajouté.

Parmi les volets de protection de l'Etat social "la contribution à la lutte contre la corruption dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le cadre des mécanismes garantis par la loi", rappelant avoir déjà affirmé, depuis aout 2019, qu'il est inutile de nier le phénomène de

corruption qui frappe nos administrations et entreprises publiques qui a altéré sa réputation et celle de ses fonctionnaires, et impacté son efficacité et fait perdre la confiance du citoyen".

Le ministre a, dans ce cadre, salué la proposition de renforcement des prérogatives du commissaire d'Etat en lui conférant le pouvoir de saisir le parquet concernant les crimes de corruption", précisant que cette question sera examinée lors de l'atelier consacré à l'amendement du code de procédure civile et administrative, au même titre que "la possibilité de conférer au commissaire d'Etat le pouvoir de faire appel de décisions, notamment lorsqu'il relève un manque d'intérêt et de sérieux de la part du représentant de l'administration en charge de la gestion du litige dans l'usage des voies de recours".

Une étude réalisée par le Conseil d'Etat et la Centre de recherche juridique et judiciaire a fait ressort de graves dysfonctionnements en la matière, a-t-il dit.

Evoquant la justice administrative, le Garde des sceaux a mis en avant son importance dans le système constitutionnel algérien, rappelant, dans ce cadre, que l'article 161 de la loi fondamentale lui conférait le pouvoir de "connaître des recours à l'encontre des actes des autorités administratives".

La programmation de cette rencontre avec les présidents et commissaires d'Etat près des tribunaux administratifs s'inscrit dans le cadre de la promotion de la justice administrative, de l'amélioration de la qualité de l'action judiciaire, du développement de l'arsenal juridique et de la modernisation des instruments de gestion, dont la numérisation des procédures judiciaires, a-t-il conclu.