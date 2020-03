Algérie: Les personnes aux besoins spécifiques, "une force active" au changement requis pour une nouvelle République

Ain Temouchent — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, que les personnes aux besoins spécifiques constituent "une force active", pouvant contribuer au changement requis pour la mise en place des fondements de la nouvelle République.

"Je partage avec vous, mes filles et mes fils aux besoins spécifiques, la célébration de votre journée nationale et j'ai la conviction que vous constituez une force active pour contribuer au changement réel requis par la mise en place des fondements de la nouvelle République, que construiront ses fidèles enfants", a souligné le Président de la République, dans un message, lu en son nom par la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaoutar Krikou, lors d'une rencontre avec la société civile au siège de la wilaya.

Par ailleurs, le Président de la République a relevé que la célébration de cette journée nationale "coïncide cette année avec un noble projet institutionnel auquel vous contribuerez sans aucun doute à sa réussite par votre patriotisme, votre sens de responsabilité et votre volonté qui vous ont permis de vous intégrer dans la voie du développement avec des projets qui reflètent vos aspirations constructives".

"Nous nous engageons à encourager vos aspirations, à les soutenir et leur assurer un environnement approprié en vue de leur concrétisation, en plus de la politique sociale infaillible de l'Etat, en réponse aux appels exprimés à travers votre participation consciente au Hirak béni du 22 février", a ajouté le Président de la République.

Par ailleurs, le Président de la République a fait part de sa détermination "à soutenir cette volonté par des initiatives efficaces découlant des politiques à même de préserver vos droits, leur promotion et en œuvrant à soutenir votre implication au processus de développement durable à travers votre adhésion, votre formation et votre accompagnement afin de créer des opportunités d'emploi correspondant à vos capacités et qualifications ".

Le Président de la République a achevé son message en exprimant sa fierté devant la persévérance et la volonté des personnes aux besoins spécifiques d'opérer le changement pour construire la Nouvelle Algérie.

"J'ai totalement confiance en votre conscience de la nécessité de votre adhésion à la processus de développement du pays dans les domaines qui s'adaptent à vos potentialités", a-t-il conclu.