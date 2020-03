Cote d'Ivoire: Conseil de Gestion du FSDP - Abdou Abdou, nouveau Président

Abdou Ganiyi Abdou est le nouveau président du Conseil de gestion du Fonds de soutien et de développement de la Presse (Fsdp).

Il remplace à ce poste, Dembélé Yacouba en fin de mandat. C'est l'Inspecteur général du ministère de la Communication et des Médias, Léandre Anoma-Kanié qui a procédé le 11 mars, à la passation des charges en présence du Directeur de cabinet adjoint du ministre de la Communication et des Médias, Yves Miézan-Ezo, des conseillers et du personnel du Fsdp.

Le président sortant a remercié les membres du Conseil de gestion, le Directeur Exécutif et l'ensemble des agents du Fonds pour le travail réalisé sous sa présidence. Il a rappelé que le Fsdp est un outil important pour le développement des médias.

Par ailleurs, il a invité l'ensemble des agents à poursuivre leurs efforts pour un travail de qualité avec Abdou Ganiyi Abdou, qui occupe désormais les fonctions de président du conseil.

Pour sa part, ce dernier a remercié le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Touré qui lui a fait confiance en le nommant Conseiller technique en charge des affaires économiques au sein de son ministère et aujourd'hui à la tête du conseil de gestion du Fsdp. Il a également remercié son prédécesseur pour tout le travail abattu pour le Fonds.

Il a par ailleurs assuré au directeur exécutif du Fonds, toute sa disponibilité pour un travail de qualité au profit du secteur des médias. « Je vous assure que mon parcours professionnel pluridisciplinaire, mon expérience multiculturelle sont des atouts qui permettront de réussir mon intégration et ma collaboration avec chacun de vous », a dit le nouveau président du conseil de gestion du Fsdp.

Rappelons que le Fsdp est composé de deux organes, à savoir le conseil de gestion et la direction exécutive.

Le conseil de gestion définit la politique générale du Fonds. La direction exécutive est chargée de mettre en œuvre la politique générale du Fsdp telle que définie par le Conseil de gestion. Le Fsdp a pour mission de financer, au profit des entreprises privées de presse, de communication audiovisuelle et des organisations professionnelles des médias : la formation; les études et conseils; la diffusion; le développement de la presse et du multimédia; les projets d'intérêt collectif.

Il a aussi pour mission de garantir les emprunts des entreprises de presse et de communication audiovisuelle ainsi que des organisations professionnelles, auprès des établissements bancaires et accorder des subventions. Le Fsdp s'adresse à l'ensemble du secteur des médias privés, presse écrite et communication audiovisuelle.

SERGES N'GUESSANT