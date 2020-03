Cote d'Ivoire: Motocyclisme (championnat national) - 80 pilotes pour le show à Bouaké

La ville de Bouaké accueille, samedi et dimanche, la 2e journée du championnat national de motocyclisme. Ce sont, au total, 80 pilotes issus des villes d'Abidjan, de San Pedro, Bouaké, Tafiré, Ferké et Ouangolo qui vont rivaliser d'ardeur sur le site de l'ancien Nsoa, sur la route de M'Bahiakro pour tenter de se hisser sur la plus haute marche du podium.

Ils seront en compétition dans les catégories cyclomoteur 110 cc sans embrayage chez les juniors et 110 cc, 250 cc et 450 cc chez les séniors sur un circuit fermé de 2,5 km à parcourir en 3 manches de 15 minutes chacune. Une fois de plus, Sasha Vigneron, le champion de Côte d'Ivoire chez les hommes et Sangaré Maïmouna, chez les dames, seront les athlètes à abattre. Ils avaient survolé les débats lors de la première journée qui a eu lieu à San Pedro le mois dernier.

Pour cette deuxième journée, la Fédération motocycliste de Côte d'Ivoire dirigée par Soumahoro Mamadou, par ailleurs président de la conférence des présidents de Fédération, a mis tout en œuvre pour que la compétition se déroule dans de bonnes conditions, notamment sur le plan sécuritaire. Cette deuxième journée, il faut l'indiquer, est placée sous le parrainage du ministre des Transports, Amadou Koné et présidée par le maire de Bouaké, Djibo Nicolas.