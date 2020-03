Cote d'Ivoire: Adzopé - Les chantiers du Conseil régional expliqués

Le Conseil régional de La Mé a tenu sa première session ordinaire annuelle à son siège.

Cette session présidée le 6 mars par le 1er vice-président, Calice Yapo, a permis aux participants d'adopter le rapport de l'exercice 2019 du président, le compte administratif et le compte de gestion du payeur.

Selon une note d'information, Adjossan Adjossan, directeur des services techniques et des moyens généraux, a exposé devant les conseillers régionaux sur les projets financés par l'État. L'éducation, fer de lance du développement de la région avec six collèges de proximité en cours de réalisation, l'équipement des établissements secondaires et primaires de 2000 table-bancs font partie des chantiers du Conseil régional.

Soixante localités dans les départements d'Adzopé, Akoupé et Alépé ont vu leurs pompes à motricité humaine réparées. Vingt-cinq villages sans électricité seront raccordés, cette année, au réseau national et Adzopé, le chef-lieu de région, connaîtra la réhabilitation de son réseau électrique et une extension.

La construction de la maison des rois et chefs de La Mé à hauteur de 50 millions de F Cfa, la réalisation d'un foyer des jeunes à Afféry dans le département d'Akoupé à 36 millions de F Cfa et un complexe socioculturel des jeunes à Adzopé ont démarré. Le directeur des services techniques a indiqué que les études portant sur le bitumage de voies d'Afféry, Akoupé, Adzopé, Alépé, Andé-Akoudzin et la bretelle de Biasso sont en cours.

A Yakassé Attobrou, les travaux de la route Yakassé Attobrou-Béttié ont aussi commencé.

Hommage a été rendu au Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision du bonheur des populations. La dextérité de Patrick Achi dans la conduite des affaires de la région de La Mé a été saluée au cours de cette session. Car il veut faire de la région de La Mé, le fleuron des régions de Côte d'Ivoire. Et ce, dans un climat de paix et de cohésion. Le préfet de région, préfet du département d'Adzopé, Andjou Koua, a ouvert les travaux de la session.