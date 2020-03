Cote d'Ivoire: Obsèques - Inhumation du président Charles Koffi Diby à Pakouabo

L'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Charles Koffi Diby, décédé le 7 décembre 2019, a été inhumé ce samedi 14 mars 2020, au mausolée familial à Pakouabo, son village natal, en présence du vice-Président Daniel Kablan Duncan et son épouse, du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio et son épouse, des membres du gouvernement ainsi que de l'épouse du président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié.

Avant une messe de requiem a été dite au stade municipal de Bouaflé en présence du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et son épouse, du Président du Togo, Faure Gnassingbé. Cet office religieux catholique a été présidé par Mgr Marcelin Yao Kouadio, évêque du diocèse de Daloa et animé par la maîtrise de la Basilique de Yamoussoukro.

Mgr Marcelin Yao Kouadio dans son homélie a exhorté les Ivoiriens à rechercher le bien de la Côte d'Ivoire pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. « Pour honorer la mémoire de Charles, j'exhorte chacun de vous à rechercher le bien de la Côte d'Ivoire qu'il a tant aimée et servie. Et aujourd'hui, cela passe véritablement par la porte étroite de la paix et la réconciliation », a-t-il indiqué, implorant la miséricorde de Dieu pour le repos de l'âme de Charles Koffi Diby dans la paix.

M. Charles Koffi Diby est né en 1957 à Bouaké. Economiste et technocrate, il a occupé plusieurs importantes fonctions dont celle de ministre de l'Economie et des Finances et laisse derrière lui une veuve et sept enfants.