Cote d'Ivoire: Confiner chez lui pour cause de coronavirus, Jérémie Boga raconte son quotidien

Obligé de rester chez lui en raison de l'épidémie de coronavirus, Jérémie Boga a raconté son quotidien lors d'une intervention pour le Late Football Club sur Canal + Sport.

Fin de semaine étrange pour les joueurs de Serie A. D'ordinaire, ces derniers s'entraînent le vendredi et peaufinent les derniers réglages avant leur match du week-end. Mais en raison de l'épidémie de coronavirus, le championnat italien est suspendu jusqu'au 3 avril. La plupart des équipes ont également mis leurs joueurs en quarantaine, en arrêtant les entraînements. Une telle situation, inédite encore dans le monde sportif, contraint les footballeurs à trouver d'autres activités pour s'occuper.

Face à cette situation inédite, l'attaquant de Sassuolo, Jérémie Boga, a raconté son quotidien lors d'une intervention pour le Late Football Club sur Canal + Sport, pendant qu'il est en confinement à l'instar de ses coéquipiers.

« Je continue à m'entraîner personnellement. On est censé reprendre l'entraînement mercredi prochain. De la crainte, il y en a aura un peu, c'est normal, on ne s'est pas vu pendant une semaine, on ne sait pas ce que tout le monde a pu faire. Après, entre joueurs, on se fait confiance. On s'était dit de rester au maximum à la maison et de sortir pour aller faire les courses. On est toujours en contact avec le club. Le team manager nous demande ce qu'on fait de nos journées, si on est sorti ou pas », a rapporté l'international ivoirien.

Le nombre de cas de coronavirus ne fait qu'augmenter en Italie et cette situation pourrait durer un moment pour l'ensemble des joueurs de Serie A.