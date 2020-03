Ile Maurice: Covid-19 - Un fonds de Rs 9 milliards pour soutenir les entreprises

Partagez cet article

Pour contrer les effets économiques du Covid-19, le ministre des Finances a annoncé, hier, vendredi 13 mars, des mesures pour les entreprises touchées par la crise. Des prêts bancaires à un taux d'intérêt spécial sont mis à leur disposition.

Maurice n'a heureusement pas enregistré de cas de Covid-19 mais le pays se prépare au pire. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, propose un programme de soutien aux entreprises dont il a dévoilé les contours lors d'une conférence de presse hier après-midi. «Ce n'est pas une aide financière directe aux entreprises mais des prêts, des plans de participation aux capitaux des entreprises affectées par les effets du coronavirus et le recours à des mesures susceptibles de faire baisser les coûts d'opération de ces sociétés», a-t-il précisé. Ce programme vise à permettre aux entités engagées dans la prestation de services et la fabrication de produits de renforcer leur capacité de rebond face aux effets connus et inconnus du Covid-19.

Ce sont d'abord et principalement des mesures financières pour bon nombre d'entreprises en manque de liquidités. Ce plan crée les conditions propices pour ne pas fragiliser l'apport des ressources humaines dans l'économie locale. Par exemple, la durée du permis de travail des étrangers qui expire en décembre sera automatiquement étendue au 31 décembre 2021. Ce programme accorde une attention toute particulière aux petites et moyennes entreprises.

Est également pris en compte l'intérêt des secteurs sensibles et plus à même de subir de plein fouet les effets du Covid-19. Ce sont le tourisme, le secteur manufacturier, l'agro-industrie et la santé. Du 23 mars au 31 juillet, les entreprises affectées par le Covid-19 pourront contacter leur banque respective pour bénéficier d'un prêt à un taux annuel de 2,5 %, assorti d'un moratoire de six mois pour rembourser capital et intérêts. À cet effet, la Banque de Maurice a mis à leur disposition Rs 5 Mds.

Le reste est réparti entre la State Investment Corporation qui propose un Equity Participation Scheme (Rs 2,7 Mds), l'Investment Support Programme Ltd, le SME Equity Fund Ltd et le DBM Revolving Credit Fund (Rs 200 M).

Mesures incitatives

Pour venir en aide aux opérateurs du privé, impliqués dans des activités liées aux services et à la fabrication de biens, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens. Parmi ces mesures, on trouve :

La création d'un fonds de Rs 200 millions à la Banque de développement, destiné à aider les sociétés ayant un chiffre d'affaires de moins de Rs 10 millions ;

La suspension des obligations fiscales sur les investissements dans des installations et des machines ;

Le renforcement de la politique du travail à la maison ;

L'abolition jusqu'au 31 juillet 2020 des frais à l'achat d'un billet d'avion par un touriste en provenance de La Réunion, l'Australie et l'Afrique du Sud

La réduction de 15 % sur les achats par des touristes dans les boutiques hors taxes jusqu'au 31 juillet. L'achat des boissons alcoolisées autorisées passe de 2 à 3 litres ;

La baisse de 50 % sur les billets vendus par Air Mauritius en direction de La Réunion et 40 % vers la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud et l'Australie.