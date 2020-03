Ile Maurice: Cité Hibiscus - Des familles touchées deux fois en une semaine

«Les années passent mais la situation reste telle quelle.» Les habitants de cité Hibiscus, à Flacq, sont exaspérés. Pour cause, à chaque grosse averse, l'eau s'accumule dans leurs cours, leurs maisons et des habitants voient partir à l'eau leurs provisions. Et les intempéries d'hier n'ont pas fait exception.

L'eau qui déborde proviendrait des égouts et de la rivière qui se situe à l'arrière du marché de Flacq. Pas plus tard que le dimanche le 8 mars, il a suffi qu'il pleuve pendant quelques heures pour que des maisons soient inondées laissant place à une scène de désolation

La famille Fakir a ras-le-bol que les différents appels lancés aux autorités, ces dernières années, sont restés sans réponses. «Les provisions sont parties dans l'eau. L'eau boueuse a pénétré dans la maison. Nous n'avons toujours pas terminé avec le nettoyage. Heureusement que nous avons un étage qui appartient à ma sœur où nous pouvons dormir temporairement. Certains voisins n'ont pas cette chance», avance Josiane Fakir. Et d'ajouter que sa mère a dû être évacuée d'urgence quand l'eau est montée.

Même scénario chez la famille Pothiah. Bernard Pothiah, 29 ans, confie que c'es tla deuxième fois que sa maison a été inondée cette semaine. Ce père de deux enfants, avance qu'il a pu sauver les produits alimentaires, contrairement à ses meubles et ses appareils électriques. «J'ai dû envoyer les enfants chez un proche. Je vis avec mes parents et c'est difficile. Et les nettoyages sont loin d'être terminés.»