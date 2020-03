Tunisie: 3e édition de « Mystic » à Sousse - Immersion maintenue

Aujourd'hui 14 mars, dans un lieu communiqué de bouche à oreille et à travers les réseaux sociaux, se tiendra la 3e édition de « Mystic ».

Une riche programmation d'expositions, rencontres, échanges et projections culturels investira un lieu privé à Sousse. A l'heure où nous écrivions, pas d'annulation de réservations ni suppression de vols.

Cet événement est dédié à la musique électronique en grande partie. Il a pour but de la promouvoir. S'adressant aux professionnels comme aux amateurs, « Mystic » entend appuyer l'émergence d'une scène électronique en Tunisie qui existe bel et bien et qui grouille de talents inouïs. « Mystic » est une organisation événementielle et à vocation culturelle de musique électronique : l'évènement se veut « communautaire, ethnique et prône solidarité et union ».

Les artistes participants

O'Tawa est un collectif d'artistes parisiens organisant des événements festifs et spirituels depuis février 2018. Ce collectif représente un univers ethnique et multiculturel. A Paris, ces artistes ont développé des projets à travers des home-made productions dans des lieux underground. Ils sont portés sur les instruments live, les performances artistiques et la scénographie immersive. Les fondateurs du collectif, Kaöb et Wākhan, se sont inspirés, au fil du temps, des voyages et des rencontres. Ce dernier est DJ / Compositeur, co-fondateur, directeur artistique et DJ résident du collectif/label parisien: il est reconnaissable à son univers singulier, inspiré par ses voyages à travers le monde. Influences africaines, amazoniennes, indiennes, chamaniques et indigènes, mélangeant sonorités multi-ethniques et rythmes Slow, Deep, Progressive.

Il a signé sur des labels tels que Sweet Musique, Lump Records, Cosmic Awakenings, Baikal Nomads et bien d'autres et se produit dans des clubs ainsi que dans des lieux underground et des festivals en France, Belgique, Ukraine, Lettonie, Espagne, Allemagne, Italie et Canada. Kaöb renoue le lien avec ses ancêtres, ses racines à travers la musique qu'il a créée. Voodoom, Twill et ArtGate font partie du programme également. Art Gate est célèbre par son imaginaire lié à la nature, d'où il extrait son inspiration.

La décoration sera assurée par DAW : un atelier de création artisanale, 100% handmade. Des pièces faites à la main avec différents matériaux, essentiellement naturels (bambou, bois, fil de lin rustique, alfa, etc.). En chiffres « Mystic », c'est une journée d'activités, 2 artistes français, 3 artistes tunisiens, un lieu investi tenu secret, 400 participants attendus et un coach de vie. Du cinéma expérimental, une présentation faite par un coach de vie et qui a pour thème « La motivation, l'énergie et leur apport à l'histoire de la musique électronique. Le line up commence aujourd'hui 14 mars à partir de 18h00. Les dispositions nécessaires sont à la portée pour une meilleure hygiène sur place dans le cadre d'une lutte farouche contre le coronavirus, selon les organisateurs.