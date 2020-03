Burundi: Du bon cru pour le géant bancaire BANCOBU

LA BANCOBU CLOTURE SON 60ième EXERCICE SOCIAL ET CONSTITUE DES RESERVES DE BIF 36,7 MILLIARDS.

Les actionnaires ont constaté, d'une part, que la Banque a poursuivi la mise en œuvre de son Plan de Transformation 2018-2022 soutenu par les 3 axes stratégiques : Innovation-Productivité-Rentabilité et que, d'autre part, la Banque confirme sa position de leader dans le secteur bancaire du pays.

La mise en œuvre du Plan de Transformation de la Banque au cours de l'exercice 2019 s'est traduite notamment par la finalisation des études techniques et de rentabilité du Projet de construction du Complexe immobilier « Bancobu Business Center » comprenant notamment 2 tours de bureaux R+7 et R+5, un mall moderne et une salle de conférence pouvant contenir 300 places ainsi que le Projet d'acquisition d'une plateforme mobile E-NOTI intégrée à la plateforme bancaire Amplitude UP dont la mise en production est attendue au mois de juin 2020 .

Au vu des réalisations de l'exercice 2019, le leadership de la Banque se confirme, d'année en en année :

- Un résultat net qui double d'une année à l'autre pour se situer à 48,9 Mrds au 31/12/2019 ;

- Des parts de marché de crédits(29%), de dépôts(25%), de total bilan( 31%) et de résultat net( 44%) ;

- Des rendements exceptionnels, soit 43,0% pour le rendement des capitaux propres( ROE) et 5,4% pour le rendement des actifs(ROA).

En termes de responsabilité sociétale, la Bancobu est restée attentive aux préoccupations des communautés environnantes avec ses appuis multiformes dans les domaines humanitaire, sportif et socio-culturel. L'action phare aura été la construction de la Passerelle Flyover accordée sous forme de don à la Mairie de Bujumbura dans le cadre du renforcement de la sécurité routière dont le coût global est de BIF 483 millions. A travers son Programme de Personnel Temporaire, la Banque offre des opportunités d'emplois et de formation aux jeunes et compte 93 unités en place à fin 2019.

Les actionnaires ont profité des bonnes performances de l'exercice 2019 pour constituer des réserves d'environ BIF 37 milliards en vue de poursuivre le financement du Programme Directeur d'Innovation de la Banque et de l'économie en général.

La poursuite de la mise en œuvre du Plan de Transformation augure encore de meilleures performances en 2020, en particulier avec la mise en place effective de BANCOBU DIGITALE E-NOTI avant le 01/07/2020.

La BANCOBU, Une tradition de bien faire, depuis 1960.