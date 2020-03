Algérie: Covid 19 - Appel à "plus de vigilance" et au strict respect des mesures préventives

Alger — Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé samedi la population à "plus de vigilance" en veillant au "strict respect" des mesures de prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus (covid-19).

Dans le cadre du renforcement du dispositif de prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, le ministère de la Santé invite la population à "se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon liquide ou utiliser une solution hydro alcoolique, se saluer sans se serrer les mains et sans embrassades et éviter les regroupements et les déplacements inutiles".

Le ministère appelle aussi la population à "appliquer ces mesures avec rigueur et responsabilité pour la protection de tous".

Pour rappel, l'Algérie a enregistré son troisième cas de décès par coronavirus, une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a annoncé ce samedi le ministère de la Santé qui a fait état également de 10 nouveaux cas portant à 37 le nombre de cas confirmés par le covid-19.