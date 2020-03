Congo-Kinshasa: «L'impréparation des Femmes aux élections est la cause principale de leur échec » (Nelly Lumbulumbu)

Experte au Bureau d'études du Cabinet de Gouverneur de la province du Nord-Kivu, Nelly Lumbulumbu pense que, le manque de préparation qui caractérise souvent le combat des femmes pour arracher des sièges lors des élections, constitue la cause principale de leur échec. Elle l'a dit ce samedi 14 mars 2020 à Goma, au cours d'un entretien accordé à Lepotentielonline.net.

Le mois de la Femme en cours, est une occasion d'honorer et reconnaitre le travail et l'appui de cette dernière dans la société. C'est dans ce cadre que nous nous sommes intéressé à une d'entre elles, Madame Nelly Lumbulumbu.

Femme de fer et dynamique, Nelly Lumbulumbu est experte au Bureau d'études du Cabinet de Gouverneur du Nord-Kivu. Elle est aussi le point focal de l'Ong « Sauti ya Mama Mukongomani », une structure de défense des droits de la Femme au Nord-Kivu. Elle est également présidente de la Dynamique des Femmes Juristes (DFJ).

Saluant des avancées significatives, en ce qui concerne la représentativité de la Femme dans la gestion de la chose publique avec des nominations de certaines femmes dans les postes de prise de décision, Nelly Lumbulumbu appelle néanmoins toutes les femmes à capitaliser cette opportunité en vue d'atteindre une génération « Égalité ».

Évaluer davantage le combat pour les droits de la femme

La journée marquant les activités du mois de la Femme pour l'année 2020, a été célébrée officiellement le 8 mars 2020 à Goma (Nord-Kivu) comme partout en République démocratique du Congo, sous le thème national : « Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits de la Femme ». Pour Nelly Lumbulumbu, 2020 est une année où les femmes doivent évaluer davantage le travail effectué et le combat mené depuis plusieurs années sur les questions du droit de la femme et de lutte contre les violences sexuelles où l'on enregistre, selon elle, des avancées significatives au stade actuel.

« Sur cette question, l'on peut dire qu'il y a des avancées puisqu'on arrive aujourd'hui à punir les auteurs des violences faites aux femmes, ce qui n'était pas le cas les années antérieures en RDC. Alors que beaucoup des femmes en sont victimes surtout dans les milieux ruraux », a reconnu Mme Lumbulumbu.

Sur le plan politique, elle pense que les Femmes congolaises en général, et celles du Nord-Kivu en particulier, devraient revoir actuellement leur façon de se préparer aux échéances électorales pour éviter d'être des perdantes à tout moment. Pour réussir aux prochaines élections, dit-elle, les Femmes doivent travailler en conséquence sur l'approche d'une Politique de proximité, en évitant de s'improviser à la veille des élections.

« C'est aussi paradoxal en RDC où la population est à dominance Femme et même le nombre d'électeurs constitué aussi en majorité des Femmes, que beaucoup de femmes échouent lors des élections. Pour mettre fin à cela, les Femmes doivent incarner le leadership en développant les compétences et en renforçant leurs capacités de temps en temps pour se créer une image de marque dans la société afin de gagner la confiance de toutes les Femmes », souligne Nelly Lumbulumbu.

Elle ajoute que la stratégie politique recommande aussi la création d'un lien permanent de confiance avec les potentiels électeurs, dès le début d'une échéance électorale qui commence à la fin d'une autre. « Il ne faut donc pas attendre la veille des élections pour se manifester », martèle-t-elle, avant de dénoncer les injustices électorales avec des calculs politiques qui se font en défaveur de certaines femmes au profit des hommes, lors des proclamations des résultats des élections. « Nous condamnons cette façon de faire les choses par certains hommes car, ça décourage des femmes qui veulent se lancer en politique », a renchéri Nelly Lumbulumbu.

Développer une masculinité positive

La Présidente de la Dynamique des Femmes Juristes fait savoir en outre que, la question de la Socialisation des Femmes en RDC est liée à certains us et coutumes congolais qui considèrent jusqu'à ce jour que, les Femmes seraient des personnes « incapables ». Et cela est inculqué à la jeune fille dès le bas-âge.

« Il y a une certaine considération et appréhension des Femmes dans nos communautés, dans nos villages... Déjà dans nos habitudes, on dit à un homme qu'il ne peut jamais pleurer ni se plaindre devant un obstacle. Il doit aller toujours de l'avant, peu importe la situation. Mais qu'est-ce qu'on dit à la jeune fille ? Dans notre société, il est des garçons dont les noms sont par exemple : Trésor, Héritier... montrant à ces garçons qu'ils sont des personnes spéciales et les seuls à hériter les biens familiaux. Alors que la loi n'interdit pas à une femme d'hériter aussi. Nous devrions donc travailler sur les aspects de la socialisation de cette question, en bannissant les coutumes rétrogrades qui freinent les femmes », a expliqué Nelly Lumbulumbu.

Elle appelle ainsi les hommes à développer une « masculinité positive », en nommant et en votant aussi les Femmes pour gestion de la chose publique, à l'instar de Carly Nzanzu Kasivita, gouverneur du Nord-Kivu.

« Au Nord-Kivu, nous avons 3 ministres femmes au niveau du Gouvernement provincial qui gèrent des portes feuilles importants ; plusieurs femmes dans des cabinets ministériels ; une femme vice-gouverneur ; une rapporteure de l'Assemblée provinciale... Les femmes doivent donc capitaliser cette opportunité pour leur émergence », conclut-elle.

Entre le foyer et le travail

Nelly Lumbulumbu est mère de plusieurs enfants. Elle est mariée officiellement à Jean-Paul Lumbulumbu, député provincial et vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu. Originaire de la grande province de Bandundu, Nelly Lumbulumbu dont le mari est du Nord-Kivu, s'insurge contre ceux qui favorisent le tribalisme dans cette province.

Au-delà de ses multiples fonctions, Nelly Lumbulumbu s'occupe sans failles de sa famille et des autres tâches ménagères qui lui sont reconnues. Soumise à son mari, Mme Lumlumbu sait concilier son travail au foyer et ses différentes fonctions. Elle dit être contre ces femmes qui deviennent désobéissantes envers leurs maris lorsqu'elles occupent des grands postes « Les femmes doivent s'occuper de leurs enfants même si elles sont au travail. C'est juste question de la gestion de temps », dit-elle.