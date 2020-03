Ile Maurice: Cyclone Herold - Maurice passe en alerte 1

A 4 heures du matin, ce dimanche 15 mars, la station de météo de Vacoas a émis un avertissement de cyclone de classe 1 pour Maurice. Herold était alors centré en latitude 15.2 degrés sud et longitude 51.3 degrés est soit à environ 860 km au nord-ouest de Maurice.

La tempête tropicale modérée Herold s'est intensifiée en une forte tempête tropicale. Mais elle est pour le moment quasi-stationnaire.

Pour les prochaines 24 heures, la météo prévoit toutefois du beau temps durant la matinée. Des développements nuageux sont prévus dans l'après-midi dans le nord et sur le plateau central avec des averses localisées. Des orages sont aussi attendus tandis que les autres régions seront ensoleillées. La température maximale oscillera entre 26 et 29 degrés Celsius sur le plateau central et entre 31 et 33 degrés Celsius sur les régions côtières. Du côté de la mer, des houles de deux mètres sont attendues.

Météo France dans son dernier bulletin émis à 4 heures également souligne que la tempête est stationnaire depuis près de 30 heures. «Mais il s'approche dangereusement des côtes malgaches», soit à près de 50 km. Dans l'après-midi, le système devrait accélérer. Alors que les conditions sont favorables pour le renforcement de la tempête.

«En fin de week-end et début de semaine prochaine, les habitants des Mascareignes et en particulier ceux des îles Maurice et Rodrigues sont invités à surveiller l'évolution de la situation, Herold transitant potentiellement à une distance inférieure à 200 km des côtes.»