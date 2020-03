Tunisie: Coronavirus - Le président d'Ennahdha et son groupe parlementaire appellent aux dons au profit de l'Etat

Le groupe parlementaire du mouvement Ennahdha a décidé de faire un don à l'Etat pour renforcer les mesures de prévention du Covid-19 et appelé tous les députés et tous les Tunisiens à adhérer massivement aux efforts national de lutte contre de virus et ses répercussions.

Le groupe Ennahdha exhorte, dans ce sens, le gouvernement et la présidence de la République à assumer pleinement leurs responsabilités dans la protection des vies des Tunisiens, la prise en charge médicale des personnes atteintes et le soutien des parties touchées financièrement ou socialement par cette situation.

Dans une déclaration publiée samedi sur sa page facebook, le groupe d'Ennahdha au parlement met en évidence l'importance de la solidarité et de l'unité nationale en cette conjoncture pour faire face au virus et appelle les Tunisiens à se conformer aux recommandations émises par les autorités compétentes pour préserver leurs vies et celle d'autrui.

De se son côté, le président du parti, Rached Ghannouchi, a affirmé son soutien à l'initiative lancé par le groupe parlementaire du mouvement, exhortant députés ainsi que toutes les catégories de la société à contribuer, chacun selon ses moyens, au renforcement des capacités matérielles et logistiques du ministère de la santé.

Tout le monde est appelé à concrétiser le sens de l'unité nationale et de la solidarité, en soutenant les efforts de l'Etat dans sa lutte contre le coronavirus, soit par les dons et le volontariat, soit par la contribution aux campagnes de sensibilisation à l'importance de la prévention pour limiter les dégâts et assurer la sécurité de la société et de l'économie nationale, a-t-il préconisé.