Cote d'Ivoire: JIF 2020 - La PLAMFE fait l'état des lieux des droits des femmes dans leur environnement de travail

A l'instar du monde entier, la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe)-section Côte d'Ivoire et ses différentes entités (Haut conseil des femmes chefs d'entreprise ; Académie des femmes pour l'entrepreneuriat ; l'Autonomie et le leadership ; Women initiatives trading ; Women caucus for lobbying ; Observatoire de l'entrepreneuriat féminin et Plamfe He For She) ont célébré la Journée internationale de la femme (Jif) 2020 autour des thématiques suivantes : « Femme, Droits et Environnement de Travail » et « Egalité salariale Hommes et Femmes, Mythe ou Réalité, Pistes et Solutions ».C'était le 8 mars 2020, à Joelka Performances, sis la Résidence Brandon & Mcain, à Abidjan-Riviera Golf 4.

A cette occasion un panel a été animé par Eléonore N'Da, directeur des ressources humaines d'Ips (Wa) et Carine Sibi Nangbo, directeur des ressources humaines de Nestlé-Ci, avec comme modératrice Sophia Thiam, présidente Afrique du réseau. Ce, en présence de Jean-Cyrille Bado, "He for She" et promoteur des Forums africains des femmes leaders (Fafel).

Prenant la parole, Eléonore N'Da a affirmé que « la femme est le seul être à pouvoir jongler entre plusieurs tâches et à les faire bien ». « Chez nous dans le comité de direction, il y a autant de femmes que d'hommes mais c'est au niveau du cœur de métier qu'il y a problème car il n'y a pas beaucoup de femmes qualifiées pour certains postes, mais les choses sont en train d'évoluer », estime pour sa part, Carine Sibi.

Au niveau des salaires, les deux conférencières sont unanimes qu'à diplôme égal, salaire égal (à l'entrée). Toutefois ces salaires pourraient évoluer en fonction des promotions de chacun ou chacune dans l'entreprise. « A travers cette journée, il ne s'agit pas de célébrer la femme mais marquer notre avancée au niveau de la lutte pour le droit des femmes. Nous avons également voulu comprendre cette question d'égalité homme et femme », confie Désirée Djomand, présidente mondiale de la Plamfe.

Dans la seconde partie de cette journée dénommée « Success Story », Elisabeth Kodro-Edoua, directrice régionale des Impôts Abidjan Nord 6 (Riviera), marraine de la Plamfe, a invité les femmes à faire des hommes leurs partenaires. « Nous sommes en train de lutter pour l'égalité des droits et non pour l'égalité entre les hommes et les femmes », a-t-elle exhorté.

Mme Edoua est revenue sur l'historique de la création de cette journée dont la célébration effective a débuté le 8 mars 1917, avant de partager son expérience, en tant que modèle de réussite, avec les autres femmes qui ont effectué le déplacement.

« Ma mère a été divorcée d'avec mon père sous prétexte qu'elle était analphabète. Donc très jeune, j'ai fait le vœu de relever ce défi, à telle enseigne que lorsque j'étais en 3è, je me suis fixée comme objectif d'aller loin dans les études. Et à cette époque, aller loin suppose aller en Europe. Mais le fait est que quand tu fais un Bac C, tu avais 100% de chance de réussir ce pari. Ainsi, après la Seconde C au collège notre Dame du Plateau (une école de filles) en 1974, il n'y avait pas assez d'élèves qui avaient la moyenne pour constituer une classe de 1ère C. Nous étions 5 au total, donc l'administration a décidé de ne pas ouvrir une classe pour seulement 5 élèves. Nous devrions donc être reversées en 1ère D. Or, j'avais en tête de poursuivre mes études en Europe. Je voulais donc mettre toutes les chances de mon côté en faisant un Bac C. Parce que pour la petite histoire, c'est quand on finissait de prendre les élèves de C et qu'il y avait quelques places qu'on choisissait des élèves de D pour compléter l'effectif. Cela veut dire qu'en faisant la Série D, j'aurai 50% de chance. Ce que j'ai refusé parce que j'avais forgé l'idée qu'après mon Bac, j'irai poursuivre mes études en France. Donc je vais au lycée Sainte Marie pour me trouver une place. L'on me fait savoir que la Série C n'avait pas encore commencé. J'arrive au Grand Bayou à l'époque (aujourd'hui lycée Mamie Faitai de Bingerville), la proviseure à cette période était Jeanne Aka Batlo. Elle me dit, j'ai le même problème ici. Je n'ai pu créer une classe de 1ère C parce qu'il y avait très peu d'élèves qui avaient la moyenne pour faire la Série C.

Les gens pensaient que j'allais m'arrêter là. Mais non. Je sors, je regarde de l'autre côté de la voie, je vois le Lycée de Garçons de Bingerville. Donc je traverse et je vais voir le proviseur de cette école à l'époque, Jérémie Gnalega. Je lui dis monsieur je suis venue voir si vous pouviez m'inscrire ici. Il me dit ma petite, est-ce que vous avez lu ce qui est écrit à l'entrée de l'établissement ? je dis oui, j'ai lu Lycée Classique pour les Garçons. Et je lui dis, monsieur, mais si les garçons peuvent s'asseoir dans une classe pour prendre des cours, les filles ne peuvent pas en faire autant ? Il se retourne et me regarde. Il me dit vous avez des idées vous. Où sont vos parents ? Je lui dis je n'ai pas de père mais j'ai ma mère et je lui explique ce que je veux. Il me répond, ne serait-ce que pour ce que tu as dit je te prends.

Donc je fais partie de la première promotion de filles au Lycée de garçons de Bingerville. Le jour de la rentrée, explique Mme Edoua, les garçons nous ont sifflé parce que nous étions 4 dans nos jupes bleues et blanches dans un univers de garçons en kaki. Ils disaient "on ne veut pas, on ne veut pas" mais il fallait s'adapter. C'est comme ça qu'on a fait la 1ère C puis la Tle C en 1976 et en 1977, je suis partie en France pour mes études universitaires », explique-t-elle afin de servir, comme elle le dit elle-même, d'exemples à d'autres femmes.Parlant des responsabilités des conjoints, Mme Kodro-Edoua a indiqué qu'il y a des moments où la femme elle-même s'autocensure « quand elle doit choisir, par exemple, entre un poste et l'éducation de ses enfants ou le cas de maladies des enfants », a-t-elle dit.

Aussi a-t-elle invité les femmes africaines à ne pas se complaire dans la main-tendue, demeurer dans la position de l'éternel assisté, le droit de cuissage, ... car dira-t-elle, « la main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne et une femme qui a du caractère, personne ne viendra la courtiser ».L'étape 2 de cette journée est prévue, le 4 avril prochain, à Carré Massina.