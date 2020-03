Congo-Brazzaville: 8 Mars - Madingou choisie pour célébrer l'événement

L'édition 2020 de la journée internationale pour les droits des femmes sera célébrée dans le département de la Bouenza, sous le patronage de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance.

Au plan international, la célébration sera marquée cette année par plusieurs évènement liés à la promotion de l'égalité des sexes dans le monde, notamment l'évaluation des progrès réalisés en faveur des droits des femmes depuis l'adoption du programme d'action de Beijing (Beijing +25). C'est dans ce contexte que cette journée sera célébrée dans sa 110e édition, au niveau international sur le thème « Je suis de la Génération Egalité : levez-vous pour les droits des femmes ».

L'actualité étant marquée par l'interpellation du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, sur la nécessité d'augmenter la production nationale afin de consommer congolais, le thème national retenu est « La femme congolaise engagée dans la production locale ».

Aussi le ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement entend-il célébrer ladite journée avec les femmes congolaises en général et celles de la Bouenza en particulier.

La célébration de cette journée a pour objectifs, entre autres, de sensibiliser l'opinion nationale aux idéaux du 8 mars et à la nécessité d'améliorer le statut socioéconomique des femmes ; de valoriser le poids économique de la femme dans la production locale, d'initier des actions en faveur de la santé de la mère et de l'enfant ; de mettre en exergue l'importance de la santé sexuelle et reproductive en milieu jeune en général et auprès des filles en particulier.

Les activités se dérouleront durant tout le mois de mars, notamment l'organisation des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes ; la distribution des kits pour enfants à l'hôpital; l'organisation des campagnes de dépistage volontaire du VIH-sida, du cancer du sein et du col de l'utérus, la formation des femmes et des filles dans divers domaines, la décoration des femmes leaders, etc.

La situation de la femme évolue lentement

La journée marquera plusieurs autres temps forts du mouvement pour l'égalité des sexes : un cap quinquennal dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 10e anniversaire de la création d'ONU Femmes.

En dépit de certains progrès, la communauté internationale s'accorde à reconnaitre que la situation de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue d'une manière extrêmement lente. Aucun pays n'est en mesure, à ce jour, d'affirmer avoir atteint l'égalité des sexes. De nombreux obstacles rencontrés tant sur le plan juridique que culture semblent immuables. Les femmes et les filles restent sous-évaluées, elles travaillent plus et gagnent moins, avec des perspectives plus limitées. Elles subissent des formes diverses de violence chez elles et dans les lieux publics.

Un recul des avancées féministes durement acquises est, par ailleurs, à craindre. L'année 2020 constitue l'occasion de susciter une action d'envergure mondiale pour parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et les filles. A l'occasion de la journée internationale de la femme, les Nations unies organiseront, le 6 mars, une cérémonie à New York. Elle aura pour but de réunir les nouvelles générations de femmes et de filles leaders, des militants de l'égalité des sexes et les défenseurs et pionniers des droits de la femme qui ont joué, il y a de cela plus de vingt ans, un rôle prépondérant dans l'élaboration du programme d'action de Beijing.

La rencontre donnera l'occasion de fêter les artisans du changement sans distinction d'âge et de sexe, et elle examinera comment ils peuvent ensemble s'attacher à résoudre au cours des prochaines années le problème non réglé de l'autonomisation de toutes les femmes. Cette cérémonie sera ponctuée d'interventions de hauts représentants des Nations unies, d'un dialogue intergénérationnel avec des militants de l'égalité des sexes et des spectacles musicaux.