Soudan: Le Conseil des ministres annonce la fermeture de toutes les écoles et universités du pays

Khartoum — Le mini Conseil des ministres a discuté lors de la réunion d'urgence tenue, samedi des recommandations du Comité suprême de coordination pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus, et en conséquence, le conseil a rendu les décisions suivantes:

1- Donner une directive aux autorités de sécurité pour soutenir le ministère de la Santé à mettre en œuvre les procédures de quarantaine dans les centres d'isolement et de cantonnement pour isoler et examiner les personnes en contact et qui refusent de se soumettre aux procédures de quarantaine.

2- Bénéficiant des hôpitaux militaires du centre et des États en tant que centres d'hébergement et fournissant des services de traitement.

3- Fermeture des jardins d'enfants, des écoles soudanaises et étrangères, des écoles du Coran (khalawi), des instituts religieux à tous les niveaux pendant un mois, et arrêt des festivals, des camps et des cours de rattrapage.

4- Le report des examens de base dans les Etats où les examens n'ont pas eu lieu, pour une date à déterminer ultérieurement.

5- L'examen du certificat soudanais aura lieu à temps sauf si une autre décision est rendue.

6- la fermeture de toutes les universités, collèges, pouvoirs publics, instituts supérieurs privés et étrangers pendant un mois.

7- Prendre des mesures et contrôles sanitaires supplémentaires dans les prisons et les maisons de correction.

8- Les ministères et les unités gouvernementales et privées devraient prendre des mesures pour réduire la foule sur le lieu de travail.

9- Empêcher les rassemblements publics lors des mariages, condoléances et événements publics.

10- Renforcer le contrôle des marchés publics, le contrôle des prix des denrées alimentaires et des fournitures médicales et non médicales.

11- L'évacuation des citoyens soudanais bloqués aux points de passage avec la République arabe d'Égypte par le point de passage d'Argin, la création d'un camp d'hébergement temporaire et la réalisation d'un examen médical par une équipe médicale intégrée.