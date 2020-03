Soudan: Le gouvernement, le SPLM et le Front révision (Aga'ar) signent le document politique initial

Juba, 15 — La délégation du gouvernement aux négociations de paix et le Mouvement de libération des peuples du Soudan, le Front révolutionnaire dirigé par Malik Aga'ar, ont signé, samedi à Juba un document politique sur les questions de gouvernance, de pouvoirs et de autorités des deux régions, en présence des membres des deux délégations, et de la direction du conseil du Front révolutionnaire, de la médiation du Sud-Soudan, des Nations Unies et des observateurs internationaux du processus de paix.

Le membre de la délégation gouvernementale aux négociations de paix, Hassan Nasrullah, a signé pour le gouvernement du Soudan, tandis que, Eng. Abdullah Issa Zaied, membre de la délégation du mouvement, a signé pour le SPLM au nord du Front révolutionnaire et membre du Soudan du Sud, le Dr Du Matouk a signé une partie de la médiation.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège des négociations de paix à l'hôtel Palm Africa, dans la capitale de l'État du Sud-Soudan, Juba.

Le membre de la délégation gouvernementale aux pourparlers de paix, Maulana, Ismail al-Ta'aj, a noté dans les déclarations de presse que la signature du document est une étape essentielle dans le processus de paix au Soudan, faisant référence à la nécessité de la disponibilité des parties aux pourparlers pour faire face aux défis de la mise en œuvre de l'accord dans la réalité, saluant les efforts de la médiation du Sud-Soudan pour rapprocher les vues des parties.

Il a promis au peuple soudanais une réalisation plus étroite de la paix qui, selon lui, correspond aux slogans de la glorieuse révolution de décembre.

Dans le même contexte, le chef de l'équipe de médiation du Soudan du Sud, Tout Glwak a promis au peuple soudanais que la paix à venir deviendrait une réalité, notant que le gouvernement du Soudan du Sud avait entamé les préparatifs de la célébration de la paix au Soudan avec la réception de les invités des célébrations du Soudan et de l'extérieur du Soudan.

Il a indiqué que les autres questions nationales du processus de paix seront discutées par les factions révolutionnaires en un seul bloc avec la délégation gouvernementale.

Pour sa part, le vice-président du SPLM\N, le Front révolutionnaire, Yassir Arman a expliqué que ce qui figurait dans le document n'avait pas été réalisé dans l'accord de Naivasha signé en 2005.

Il a affirmé la décision du Front révolutionnaire de mettre fin à l'action armée et au retour à Khartoum pour poursuivre la réalisation des objectifs nationaux via le travail politique et avec un partenariat clair avec les composantes militaires et civiles.

Yassir Arman a remercié le gouvernement du Soudan du Sud, l'équipe de médiation, la délégation gouvernementale représentée par Mohamed Hassan al-Tayshi, membre du Conseil souverain de transition, Maulana Ismail al-Taj, notant qu'ils sont parvenus à l'accord avec le plein soutien du Lt.-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, le premier vice-président du Conseil souverain, chef de la délégation gouvernementale de négociation de la paix, et en parfaite compréhension avec le Lt.-Gén. Shamsul Eddin Kabashi, membre du Conseil souverain et de la délégation gouvernementale aux négociations de paix.

Le président du Front révolutionnaire, le Dr al-Hadi Iddris, a remercié le gouvernement et le président de l'État du Soudan du Sud Silva Kiir Myrdet pour leur soutien au processus de paix au Soudan, félicitant les deux parties à la négociation de l'accord, qui il a souligné ses avantages pour les peuples des deux régions.

Le chef du Front révolutionnaire a souligné l'engagement du front à parvenir à un accord de paix final selon la date fixée par la médiation le 9 avril prochain.