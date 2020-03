Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire - Députés et Sénateurs devant des multiples défis

Après trois mois de vacances, les parlementaires (députés et sénateurs) reprennent le chemin du Palais du Peuple ce lundi 16 mars. Une rentrée sous le signe d'une méfiance réciproque de la part des deux groupes qui forment la majorité parlementaire FCC-CACH.

Des récriminations rentrées qui risquent de jeter une ombre sur la sérénité des travaux d'une session qui devrait rapidement crouler sous le poids de dossiers d'une importance cruciale, allant de la révision de la loi électorale à la nomination de nouveaux mandataires à la tête des entreprises publiques, en passant par le marasme social généralisé et la multiplication des interpellations liées aux détournements présumés des fonds destinés à la réalisation des travaux du domaine des infrastructures.

Difficile d'évoquer un simple hasard de calendrier, ou une coïncidence fortuite : le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila le jeudi 12 mars à N'sele à 72 heures de l'ouverture de la session ordinaire de mars au Parlement sonne comme un rappel à l'ordre. Le compte-rendu de la rencontre est sans équivoque. D'une part, les "Deux Hautes Personnalités" "ont fait l'évaluation de la mise en œuvre de l'Accord de coalition CACH-FCC" et d'autre part, convenu "des dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition".

Sans le proclamer ouvertement, les députés et sénateurs membres de la coalition sont invités à mettre de l'eau dans leur vin. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont notamment reconnu l'existence d'un malaise dans le fonctionnement de la coalition, "malaise dû essentiellement aux malentendus, à certains agissements, à des sorties médiatiques inappropriées dans les deux camps et à des incidents à l'égard des personnalités FCC à certains postes frontaliers".

Il est vrai que l'on ne peut empêcher un député à conformer son comportement dans l'hémicycle sur les déclarations des chefs de leurs plateformes respectives. Mais, il n'en reste pas moins que par souci de fidélité, aussi bien que du respect dû aux divers actes d'engagement auxquels les uns et les autres ont souscrits, les débats attendus à l'Assemblée nationale seront habillés d'une circonspection certaine.

D'autant plus que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, "tout en regrettant ces comportements, les Deux Hautes Personnalités ont dissipé le malentendu et pris l'engagement à tout mettre en œuvre pour que ces genres d'agissements déplorés ne se reproduisent plus", note le communiqué signé par le Directeur de cabinet du Chef de l'Etat, Vital Kamerhe.

En appelant les acteurs politiques des deux regroupements CACH et FCC à "œuvrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'Accord et par ricochet, à la paix et à la stabilité, ingrédients nécessaires et essentiels pour la bonne marche du pays", les deux têtes pensantes de la coalition n'entendent apparemment pas transiger avec la discipline et manient pour l'heure la carotte à défaut du bâton.

L'appel vient à point nommé, à l'heure où la publication de la liste des nouveaux mandataires aux commandes des sociétés d'Etat est de nature à favoriser une levée des boucliers des mécontents des deux camps. Les deux interlocuteurs ont tranché : "seront privilégiés les critères de compétence et de moralité à celui de l'appartenance politique pour éviter la politisation du portefeuille de l'Etat, outil important pour la bonne gouvernance du pays".

La Loi électorale et la CENI à l'ordre du jour

L'opinion s'attend depuis belle lurette à voir l'Assemblée nationale s'engager sur la voie de la révision de la Loi électorale avec ses volets essentiels des modes des scrutins et du type-même de l'expression du vote. Il en était justement question lors de l'entrevue de N'sele où il été décidé "de mener des réflexions dans le cadre de la Coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI".

Les débats devraient se concentrer, dans cette matière, sur l'éventualité de l'élection des gouverneurs des provinces et des sénateurs au suffrage universel direct, revenir à l'élection présidentielle à deux tours, ou encore l'instauration ou non du vote électronique etc.

La voie est ainsi toute tracée en vue des débats responsables dans l'hémicycle au cours des trois mois de la durée de la session parlementaire.