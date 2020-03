Congo-Kinshasa: Parité homme-femme - Regards sur les comportements croisés

Aujourd'hui que l'on puisse parler de la place que la femme occupe dans la/ les société(s) quasi totalement dominée(s) par les hommes, préoccupe bien la conscience universelle. Elle est devenue une grande question, mieux un grand problème social et même politique du monde contemporain.

C'est pourquoi elle fait couler beaucoup d'encres et de salives. Oui, aujourd'hui les femmes sont inconsolables du fait qu'elles ne jouissent pas de la plénitude de leurs capacités et de leurs droits. Elles ne comprennent pas du tout pourquoi la société masculine se permet de les marginaliser simplement parce qu'elles sont « femmes ».

Celles des femmes qui ont compris cette problématique et son non-sens, ont constitué alors des mouvements appelés très vite « féministes ». Devenant de plus en plus nombreux, ceux-ci rivalisent d'ardeur pour réclamer l'égalité des chances entre les sexes. Ils (les mouvements) sont relayés dans cette lutte, ce combat par les efforts de la communauté internationale à travers les organes spécialisés des Nations Unies.

Les femmes se demandent de plus en plus d'où vient leur déconsidération en face des hommes ? Quelle est l'origine du clivage ahurissant, humiliant et discriminant entre les femmes et les hommes ? L'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la politique vue dans la perspective de la nouvelle épistémologie, démontre qu'il s'agit bien des résultats concentrés dans des conclusions sciemment construites idéologiquement depuis des siècles pour dominer cette catégorie des êtres humains appelés « femme ».

Nous parlons bien de constructions socio-culturelles négatives au surtout des femmes. Que ne dit pas le livre de la sagesse juive surtout dans son aspect ancien testament et même dans ses quelques lignes du nouveau testament à ce sujet ? Que ne dit pas le Coran ? Que ce que les traditions des peuples ne racontent-elles pas ? « La femme a une merveilleuse mission celle d'épouse, de génitrice, de productrice, d'éducatrice »... « La femme est une enfance continue ». Un« être biologiquement inaccompli et par conséquent il est dangereux de lui confier d'autres taches que celle d'épouse et de ménagère ». On va même jusqu'à croire que « la destinée de la femme et sa seule gloire sont de faire battre le cœur de l'homme ». « N'est-elle pas, à proprement parler une annexe de l'homme ? ». « Après tout... la femme, n'est-elle pas une esclave qu'il faut savoir mettre sur le trône ?

La problématique du statut de la femme dans la société évoluante, a commencé à trouver son accomplissement du type dualiste au début du XXème siècle. A ce moment, des femmes de plus en plus averties se sont accrochées à l'idée de l'« émancipation » de la femme en général. La seule façon de la libérer est qu'elle doit travailler se disent-elles. Ça y est ! La théorie de « l'infériorité de la nature des femmes » commence à être démystifier. Les marxistes s'emparent de l'idée et de la situation en expliquant que le sort des femmes comme à celui de tous les opprimés est semblable à celui des prolétaires.

Pour eux, c'est claire, la relation de cause à effet entre la propriété privée, le capitalisme et l'exploitation de la femme, n'est plus à démontrer. Pendant ce temps, le capitalisme a donné aux hommes de s'approprier le sol et les outils de travail, tout en soumettant les autres à l'esclavage, à leur service. La femme, dans ce contexte, productrice d'enfants devint de facto propriété de l'homme donc inférieure à celui-ci. La famille, devenue institution patriarcale, opprime la femme, pendant que la société se sépara en classes : l'une des propriétaires et d'autre, de ceux qui n'avaient, pour seule richesse que leur possibilité de travailler à l'usine ou leur sexe (pour les femmes).

Pr. Nicole Ntumba Bwatshia

A ce moment, on a compris que la nature humaine n'est pas donnée une fois pour toute; elle se transforme par des actes que posent les hommes de plus en plus consciemment. Par conséquent, le rapport homme/femme a fait apparaître d'une manière sensible, à quel point l'essence humaine est devenue nature pour l'homme et à quel point la nature est devenue l'essence humaine pour l'homme. Se fondant sur ce rapport, on peut juger du degré général du développement de l'homme.

Les femmes, ne voulant plus se présenter comme dans une image figée de sa nature, luttent acharnement pour avoir une place au soleil. Elles veulent la reconnaissance, par la société, de leurs droits en tant qu'êtres humains à part entière : droits politiques et civiques, droits à la libération de la vie sexuelle, droits de travail, accès aux professions qualifiées et aux conquêtes intellectuelles. La question de la promotion du statut de la femme dans la société civile, promet ainsi de déclencher, à travers le monde, une profonde mutation sociale.

C'est dans ce sens que nous soutenons, à tous égards, un mouvement des femmes ou sujet des injustices dues à leur personne. Il s'agit de faire de tout être humain, un individu libre de disposer de lui-même. L'histoire est d'ailleurs jalonnée de révoltes, d'opprimés : soulèvement d'esclaves, revendications de l'indépendance et de la liberté...

L'expérience a démontré que, de tous les temps, les peuples qui ont compris la nécessité et l'urgence de promouvoir les droits des femmes de toutes formes de servitudes, ont accédé à un stade supérieur de développement de l'humanité. L'impératif est, ici, catégorique et nécessite une prise de conscience qui n'est possible que grâce notamment, à l'accès à l'intention d'un plus grand nombre des femmes.

Emancipation ou promotion du statut de la femme : quelques précisions

Ici, nous aimerions dissiper quelques malentendus compréhensifs au sujet de ces notions. Tout de suite, nous invitons les femmes à comprendre que «émancipation est un acte volontaire par lequel un individu jugé mineur est affranchi de l'autorité, par exemple, parentale ou de la tutelle et acquiert, avec le gouvernement de sa personne, une capacité limitée par la loi. C'est, dans cet ordre, une action d'affranchir ou de s'affranchir d'une autorité, de servitudes ou de préjuges. On parle couramment de l'émancipation sexuelle. C'est, dans nos préoccupations, l'acte de prendre des libertés, rompre avec les contraintes morales et sociales. C'est se libérer.

Par ailleurs « promotion, » indique accession, nomination d'une ou plusieurs personnes à un grade supérieur, une dignité. Pour ce qui concerne les femmes nous voulons parler d'« accession à la dignité » de prise en compte de l'être femme comme personne humaine à part entière. Il s'agit de réhabilitation du statut de la femme dans la société et ceci à tout point de vue : mental, social, civil, civique, juridique, politique, professionnel... C'est ainsi que nous soutenons en ce qui concerne la situation de la femme, le terme promotion à la place d'émancipation étant donné que cette action risque de cacher une autonomie qu'on peut accorder prématurément à un être jeune incapable de se prendre en charge.

Il était une fois

Nous venons de lire l'excellent livre de Georges Minos intitulé Les origines du mal avec un sous-titre qui m'intéresse Une histoire du péché originel. En page 17, cet auteur parle de cet épisode mythique. « La femme, le serpent et l'arbre ». Eh bien, selon lui, de Gilgamesh aux derniers mythes animistes, la façon dont les sociétés traditionnelles ont imaginé l'origine des malheurs qui accablent l'humanité, présente de nombreuses similitudes. Presque toujours, « au centre du drame, il y a une femme », c'est-à-dire le mystère de la sexualité vécue souvent comme culpabilisante.

Les chapitres II et III du texte de Genèse montrent assez bien qu'au départ, Eve ne semble pas avoir fait partie du plan initial du créateur. La femme vient de l'homme, de sa côte. C'est l'homme qui lui donne le nom d'Eve (c'est-à-dire « la vivante). Mêmement, c'est l'homme qui donne en hébreu un nom à toutes les créatures. Il est le chef de la création. Plus, la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme n'est bien précise après la faute quand Dieu dit à Eve : « Il te dominera » (Gn 3, 16). Pendant des siècles, on a compris ainsi la dépendance de femme à l'égard de l'homme. Hélas !

La suite du mythe peut permettre une interprétation intéressante ; à la femme on associe la séduction sexuelle ; moyen qu'elle a utilisé pour dominer l'homme. Voilà un étrange pouvoir qui suffit à rendre la femme suspecte dans la recherche de la cause du mal dans la faute originelle. Alors, le serpent entre en scène, l'Arbre mêmement. La conversation entre la femme, le serpent, Dieu et Adam est mythiquement intéressante. Plus loin dans son livre, (p.71) Minos citant Saint Augustin dans Cité de Dieu écrit : « Concrètement, c'est Eve qui a été séduite, parce que sa volonté était faible. Adam a vu le danger, mais il a voulu faire plaisir à sa femme. Il a péché, non pas parce qu'il croyait que la femme disait la vérité, mais il a cédé à sa suggestion parce qu'ils étaient étroitement liés et associés... ; Adam refusa de se séparer de sa seule compagne, même si cela signifiait partager son péché ».

La sagesse hébraïque, en plus, accuse la femme en disant, comparativement que, « le vin et les femmes pervertissent les hommes sensés ; qui fréquent les prostituées perdra toute sa pudeur » (Sir 19, 2).

Et l'auteur supposé des proverbes conseille de « ne pas prêter attention à la femme perverse, car « les flatteries de la femme infidèle sont douces comme le miel, ses paroles plus onctueuses que l'huile. Mais la fin sera plus amère que l'absinthe ; c'est une épée aiguisée à double tranchant.

Toute l'histoire de Samson et Dalila telle que rapportée dans Juge 16 n'est pas en faveur de la femme. Même quand 1Samuel raconte le mariage de David en verset 20-21, il présente la femme comme un « piège ». Proverbes 5, 19 présente la femme comme « une biche aimable, gracieuse gazelle ! Et, Osée 2 dans son discours sur la « femme infidèle » est sans pitié pour celle-ci.

La lecture de Nombre 27, 1-8 et de Deutéronome 25, 5 va dans le même sens. Cependant, à côté de ce discours négatif, à l'égard de la femme, certaines figures prestigieuses féminines doivent être mentionnées à savoir : Sahara, Rebecca, Deborah, Tamar, Judith, Esther, Anne et bien d'autres. Elles ont joué un rôle important chez les peuples de l'Ancien Testament.

Même si saint Paul, entraîné par la tradition sémitique, n'a pas craint de se livrer au petit jeu de l'inégalité entre l'homme et la femme. Dans 1 Corinthiens 11, 9-10, nous lisons que ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi, la femme doit avoir, sur la tête un signe de sujétion.

Tout ceci, bien sûr, doit être contextué dans les mentalités du moment. Au sujet de la femme, comme nous pouvons le lire dans le dictionnaire de Xavier Léon-Dufour, sa famille, ou encore la maison relève du type patriarcal au point qu'elle est « la maison du père ». Sous l'autorité du père, ou, à sa mort, du fils aîné, elle comprend les parents, les épouses, les enfants (légitimes ou non) ainsi que les serviteurs et les étrangers à demeure. C'est dans ce cadre de la famille qu'il faut placer l'institution du mariage.

La femme était cherchée surtout dans la proche parenté, sans porter atteinte à la prohibition de l'inceste (Lv 18,8), mais aussi, en dépit des interdictions, parmi les clans étrangers.

C'est l'homme qui exerce un pouvoir absolu sur le foyer et la femme reconnait en lui son seigneur (Gn 18, 12), son maitre.

L'homme, s'appuyant sur certains textes bibliques (Ex 20,17 ; Dt 5,21), considère la femme comme sa propriété, à l'instar de la femme soit protéger par la loi contre les abus éventuels (Dt 21-22), elle reste juridiquement dépendante, en tout, de son mari. Elle est chargée des durs travaux domestiques (pain, eau, huile, étoffes) ou elle garde les troupeaux et travaille aux champs. Sa considération augmente en fonction de ses enfants et de l'efficacité de son travail. Tout donc est parti d'Eve, la première mère. Elle, la «vivante» est vue dans la culture occidentale, tout à fait au négatif même si elle doit engendrer le genre humain.

Paradoxalement, elle devient le symbole de la femme désobéissante, pécheresse, trompeuse et séductrice. Elle est l'icône de la tromperie. C'est elle qui devient responsable du péché originel.

Les premiers temps du christianisme sont restés influencés par cette image négative de la femme dans l'opinion ; elle « est un être dangereuse, un animal venimeux, un fourbe, si pas simplement un démon » Jean Chrysostome écrit, par exemple, au sujet du mariage que cette institution est « le fruit de la désobéissance du premier couple, de la malédiction et de la mort ».

A cette époque aussi, nous imaginons, l'angoisse et le dégoût ressentis à l'égard des répulsions sexuelles ont conduit certains à présenter sous un jour répugnant la procréation et le corps de la femme.

Professeurs Jean Kambayi Bwatshia & Nicole Ntumba Bwatshia

Directeurs du Centre de Recherche sur les Mentalités et l'Anthropologie Juridique «Eugemonia»