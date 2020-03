Angola: COVID-19 - Le pays suit 104 citoyens suspects

Luanda — Cent quatre citoyens, entre nationaux et étrangers, ont été suivis et soumis au test du Coronavirus (Covid-19), du 26 février à nos jours, a annoncé samedi, à Luanda, le secrétaire d'Etat à la Santé Publique, Franco Mufinda.

Selon le dirigeant, sur ce nombre de suspects de Covid-19, 99 tests ont donné des résultats négatifs, laissant cinq tests en cours de laboratoire, dont deux dans les provinces de Huíla et Benguela.

Ces examens incluent également le citoyen français, interné à la Clinique Endiama, à Luanda.

C'est un citoyen français de plus de 50 ans, qui travaille dans une compagnie pétrolière en Angola et est dans le pays depuis plus de 14 jours, et il "n'a plus de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires", a précisé le secrétaire d'État.

Franco Mufinda, qui s'adressait à la presse, en marge d'une réunion de travail entre les ministres, les gouvernorats provinciaux et les fonctionnaires de divers départements ministériels, a rejeté l'existence de tout cas positif de Covid-19 en Angola.

"Nous continuons à dire que l'Angola n'a pas encore de cas positifs de Covid-19", a-t-il renforcé.

À l'occasion, il a fait état de l'existence de 57 citoyens au Centre de quarantaine de Calumbo, à Luanda, dont 56 Chinois et un Angolais.

Il a appelé la population à acquérir la culture de dénonciation, alertant les autorités sanitaires en cas de suspicion de citoyens de cette maladie.

L'Angola n'a toujours pas de cas positif pour le nouveau coronavirus, tandis que la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Burkina Faso, le Nigéria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Ghana, le Gabon et la Namibie sont les pays africains touchés par la pandémie.

Lors de la réunion entre ministres et gouverneurs de province, tenue au siège du Gouvernorat provincial de Luanda, les mesures de surveillance et de prévention épidémiologique ont été renforcées, principalement dans les provinces frontalières.

Les mesures comprennent la préparation d'espaces spécifiques dans les hôpitaux provinciaux et municipaux, pour assister à d'éventuels cas de Covid-19, sensibiliser la population au maintien de l'hygiène, en mettant l'accent sur le lavage constant des mains avec du savon et de l'eau, et en évitant la concentration de nombreuses personnes.