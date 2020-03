Burkina Faso: Candidature à la candidature du CDP - Des jeunes du parti payent la caution d'Eddie

Le Bureau du collège de désignation du candidat à la candidature du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) à l'élection présidentielle de 2020 a reçu le dossier du président du parti, Eddie Komboïgo, dans la soirée du dimanche 15 mars 2020. La caution de deux millions de francs CFA que l'expert-comptable a versée à la trésorerie du CDP pour faire acte de candidature, a été réunie par des jeunes du parti.

Des jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) portent la candidature d'Eddie Komboïgo à la candidature du parti pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Les soutiens du président du parti avaient initialement dans leur plan prévu de réunir 5000 jeunes exclusivement de Ouagadougou pour prendre part au dépôt de dossier de leur champion. Ces jeunes allaient démarrer avec lui depuis son domicile jusqu'au siège du CDP sur l'avenue Kwame Nkrumah. Les autorités ayant recommandé aux populations de surseoir aux activités regroupant du monde pour prévenir d'éventuels cas de coronavirus, ils ont dû constituer un comité restreint au QG (quartier général) du parti pour attendre Eddie Komboïgo.

A 15h passées de dix minutes, l'expert-comptable franchit la porte principale du siège du parti au volant de sa voiture. Il est accompagné de sa fille. Les jeunes vont vers lui et lui tendent l'enveloppe scellée contenant les deux millions de francs CFA. Une fois l'enveloppe ouverte par le bénéficiaire, les témoins ont pu voir de petites et de grandes coupures de billets de banque (des billets de 500 F, 1000 F, 2000 F, 5000 F et 10 000 F). La preuve, pour les plus sceptiques, qu'il s'agit bel et bien des fruits d'une cotisation. Après ce préalable important aux yeux de l'expert-comptable, il s'est isolé accompagner de sa fille pour le dépôt proprement dit de sa candidature. Est-elle son porte-bonheur ? L'on le saura les prochains jours.

Les soutiens d'Eddie ne comptent pas le lâcher de sitôt. Au cas où sa candidature sera retenue, ils ont pris l'engagement de payer la caution de vingt-cinq millions que doit casquer tous les candidats à la présidentielle. « Vous êtes ma fierté, vous êtes la fierté de notre parti, le CDP. Jeunesse consciente et responsable du CDP, merci encore », a affirmé le président du parti de l'épi et de la daba. Le prétendant à la magistrature suprême a confié avoir la confiance de son parti, la bénédiction du président d'honneur, Blaise Compaoré et le soutien de tous ceux qui, depuis les origines du parti ont contribué à sa grandeur. « Je sais que je peux compter au-delà de notre parti sur les jeunes et les femmes du Burkina, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest », a confié Eddie Komboïgo après le dépôt de sa candidature.

Au-delà de la somme non remboursable de deux millions de francs CFA à verser à la trésorerie du CDP pour faire acte de candidature, les prétendants doivent se porter garants pour financer la précampagne et la campagne du parti aux élections couplées, la présidentielle et les législatives de 2020. Cette mesure vise à écarter toute idée de financement par procuration, comme vouloir être candidat et compter sur une hypothétique manne financière en provenance de pays étrangers. Le candidat doit être en mesure de s'assumer financièrement. En outre, dans la directive du président d'honneur il est mentionné que le candidat du parti doit être un militant actif.

En attendant, la candidature d'Eddie Komboïgo est la seule rendue publique. Au soir du mardi 18 mars, l'opinion sera située sur le nombre de candidatures qu'aura à compulser le collège de désignation composé comme suit : Bernard Nabaré, président ; Aboubacar Sawadogo, vice-président ; Zenabo Diasso et Mohamed Younga, rapporteurs.