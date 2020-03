Cote d'Ivoire: Education nationale - Kandia Camara procède au lancement des journées carrières

Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a procédé au lancement national de la 8e édition des journées carrières ayant pour thème : " Quelle formation professionnelle pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ". C'était le 13 mars au lycée professionnel et commercial de Gagnoa. Et ce, en présence de plusieurs membres du gouvernement, du corps préfectoral, des élus et cadres de la région du Gôh.

Les journées carrières sont une activité d'information scolaire et professionnelle. Elles ont pour but de permettre aux apprenants de découvrir les filières et les métiers afin de construire leur projet scolaire et professionnel. Plusieurs raisons expliquent la nécessité de la tenue des journées carrières et la participation effective des élèves. Entre autres, la satisfaction des besoins des apprenants en informations sur les formations, les modes d'accès à ces formations... Mais également une tribune d'échanges entre les enseignants et les apprenants pour faire le bon choix pour leurs carrières et se découvrir des vocations puis créer des contacts avec des professionnels pour un stage, une formation, un projet ou un emploi. Il s'agit à court et moyen termes de vulgariser les activités de l'orientation scolaire et professionnelle et sensibiliser les acteurs de l'éducation nationale.

Selon Kandia Camara, le lancement national de la 8e édition des journées carrières se présente comme un grand défi tant au niveau de la qualité des prestations que de la mobilisation des populations cibles. Parce qu'elles font partie du dispositif stratégique et pédagogique du ministère visant à préparer les apprenants et les aider à opérer les meilleurs choix d'orientation en vue de leur future insertion dans le monde du travail. " On peut partir d'un quartier précaire et réussir dans la vie. Le tout c'est de savoir ce qu'on veut, c'est de prendre au sérieux ses études avec une volonté manifeste et de la détermination. L'information de l'élève sur le rôle et le monde du travail est une source indéniable de motivation.

Elle est génératrice d'un enthousiasme certain qui transcende les difficultés d'apprentissage permettant ainsi à l'élève d'appréhender son futur avec beaucoup plus de réalisme ", a souligné la ministre. Qui a encouragé tous les élèves à s'approprier ces activités d'information et d'échanges.

Elle les a invités à en tirer le maximum de profit. " Que la tenue de ces journées carrières permette à notre jeunesse de prendre rendez-vous avec l'avenir et tourner définitivement le dos à la violence, à la tricherie et à la facilité", a-t-elle conclu. Elle a rendu hommage à Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, présent au rendez-vous de Gagnoa pour permettre à la jeunesse ivoirienne de bénéficier de la riche expérience du Royaume Chérifien dans le domaine du bâtiment et du tourisme.

Bruno Nabagné Koné, ministre en charge de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dira aux apprenants que c'est une lucarne qui leur est ouverte. Ces journées carrières, selon lui, leur permettront de faire le bon choix professionnel dans l'intérêt de chacun et de la Côte d'Ivoire.